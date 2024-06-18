Відкрито кримінальне провадження: джерела Фокусу розкрили деталі замаху на Садикова (фото)

За даними Офісу генерального прокурора, стрілянина сталася недалеко від будинку, де журналіст проживав зі своєю сім'єю. У поліції також повідомили, що в транспортному засобі, де і підстрелили казахського опозиціонера, перебувала його дружина Наталія. Вона пізніше підтвердила інформацію про замах.

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У вівторок, 18 квітня, у Шевченківському районі Києва було чути звуки стрілянини. Пізніше виявилося, що це міг бути замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

За даними Національної поліції, невідомий підійшов до автомобіля, який стояв на одній із парковок у Шевченківському районі столиці, після чого вистрілив у чоловіка, який перебував усередині транспортного засобу. Зловмисник оперативно втік після цього.

"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. За адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції", — йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку можна помітити, що скло автомобіля в дверях водія було розбите після стрілянини.

Відомо також, що всередині автомобіля перебувала його дружина, проте вона жодних поранень не дістала. У поліції не назвали ім'я потерпілого, а також не розповіли про його нинішній стан.

Стрілянина в Києві: особистість потерпілого

Українські ЗМІ посилаючись на власні джерела після цього почали писати, що жертвою є опозиціонер і журналіст Айдос Садиков, який регулярно критикує владу своєї Батьківщини — Казахстану. Через деякий час цю інформацію підтвердила і його дружина Наталія Садикова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні в Києві, біля власного будинку, стався замах на Айдоса Садикова", — написала дружина потерпілого.

У Києві вчинили замах на казахського опозиціонера Садикова Фото: Скриншот

Це єдине її повідомлення з цього приводу і стан чоловіка вона також не коментувала.

Замах на вбивство: джерела Фокусу

Речниця національної поліції Олена Бережна в коментарі Фокусу розповіла, що після замаху було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — замах на умисне вбивство.

"Заходи щодо розшуку причетної до скоєння злочину особи тривають. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою", — заявила Олена Бережна.

В Офісі генпрокурора відреагували

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що після умисного замаху на вбивство громадянина Казахстану було відкрито досудове розслідування. Сам інцидент стався недалеко від будинку, де проживала сім'я Айдоса Садикова.

"Потерпілий разом із дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року і мають статус біженців. Чоловік наразі перебуває в лікарні у важкому стані", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Також було опубліковано додатковий знімок, на якому можна детальніше побачити, в якому положенні перебував автомобіль у момент, коли зловмисник відкрив стрілянину. Поруч розташований дитячий майданчик.

У Києві вчинили замах на казахського опозиціонера Садикова Фото: Київська міська прокуратура

Айдос Садиков: що відомо про опозиціонера

Айдос Садиков разом зі своєю сім'єю переїхав із Казахстану в Україну ще 10 років тому і причиною такого рішення стали можливі переслідування на Батьківщині через опозиційну діяльність.

В інтерв'ю журналу "Країна" ще 2015 року він розповідав, що після критики влади і мітингу за відставку Нурсултана Назарбаєва, який обіймав тоді посаду президента, проти нього відкрили чотири кримінальні справи, а також змусили пройти психіатричну експертизу.

У 2010 році Айдоса Садикова заарештували начебто за бійку та опір поліції, однак у квітні 2013 року справу амністували, ділився журналіст. Під час тюремного терміну спецслужби намагалися його завербувати, проте опозиціонер не мав наміру зраджувати свої принципи.

На початку 2014 року кримінальні справи завели вже проти його дружини, яка також займається журналістською діяльністю, тож вони ухвалили рішення виїхати з Казахстану і всі 10 років жили в Києві, виховуючи трьох дітей.

"Київ — центр демократії на пострадянському просторі, звідси піде наступ на інші режими. Тут зібралися казахські, російські, білоруські, грузинські, азербайджанські опозиціонери", — говорив Айдос Садиков ще 2015 року.

Чоловік також є керівником інтернет-медіа БАСЕ і на власному YouTube-каналі продовжує критикувати казахську владу. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової або релігійної ворожнечі". У ролику, який опубліковано сьогодні, президент країни Касим-Жомарт Токаєв названий "маріонеткою російського впливу".

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що кілер вистежив росіянина і застрелив його з АКС-74 у Москві. Російські правоохоронці заявили, що вже через чотири години після нападу затримали стрільця. Там стверджують, що йдеться про замовне вбивство.