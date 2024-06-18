Открыто уголовное производство: источники Фокуса раскрыли детали покушения на Садыкова (фото)

По данным Офиса генерального прокурора, стрельба произошла недалеко от дома, где журналист проживал со своей семьей. В полиции также сообщили, что в транспортном средстве, где и подстрелили казахского оппозиционера, находилась его жена Наталья. Она позже подтвердила информацию о покушении.

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Во вторник, 18 апреля, в Шевченковском районе Киева были слышны звуки стрельбы. Позже оказалось, что это могло быть покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

По данным Национальной полиции, неизвестный подошел к автомобилю, который стоял на одной из парковок в Шевченковском районе столицы, после чего выстрелил в мужчину, который находился внутри транспортного средства. Злоумышленник оперативно скрылся после этого.

"В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", — говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно заметить, что стекло автомобиля в дверях водителя было разбито после стрельбы.

Известно также, что внутри автомобиля находилась его супруга, однако она никаких ранений не получила. В полиции не назвали имя пострадавшего, а также не рассказали про его нынешнее состояние.

Стрельба в Киеве: личность пострадавшего

Украинские СМИ ссылаясь на собственные источники после этого начали писать, что жертвой является оппозиционер и журналист Айдос Садыков, который регулярно критикует власть своей родины — Казахстана. Спустя время эту информацию подтвердила и его жена Наталья Садыкова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня в Киеве, возле собственного дома, произошло покушение на Айдоса Садыкова", – написала супруга пострадавшего.

В Киеве совершили покушение на казахского оппозиционера Садыкова Фото: Скриншот

Это единственное ее сообщение по этому поводу и состояние мужа она также не комментировала.

Покушение на убийство: источники Фокуса

Спикер национальной полиции Елена Бережная в комментарии Фокусу рассказала, что после покушения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство.

"Мероприятия по розыску причастного к совершению преступления лица продолжаются. Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется Киевской городской прокуратурой", — заявила Елена Бережная.

В Офисе генпрокурора отреагировали

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что после умышленного покушения на убийство гражданина Казахстана было открыто досудебное расследование. Сам инцидент произошел недалеко от дома, где проживала семья Айдоса Садыкова.

"Пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также был опубликован дополнительный снимок на котором можно детальнее увидеть, в каком положении находился автомобиль в момент, когда злоумышленник открыл стрельбу. Рядом находится детская площадка.

В Киеве совершили покушение на казахского оппозиционера Садыкова Фото: Киевская городская прокуратура

Айдос Садыков: что известно про оппозиционера

Айдос Садыков вместе со своей семьей переехал из Казахстана в Украину еще 10 лет назад и причиной такого решения стали возможные преследования на родине из-за оппозиционной деятельности.

В интервью журналу "Країна" еще в 2015 году он рассказывал, что после критики властей и митинга за отставку Нурсултана Назарбаева, который занимал тогда должность президента, против него открыли четыре уголовных дела, а также вынудили пройти психиатрическую экспертизу.

В 2010 году Айдоса Садыкова арестовали якобы за драку и сопротивление полиции, однако в апреле 2013 года дело амнистировали, делился журналист. Во время тюремного срока спецслужбы пытались его завербовать, однако оппозиционер не намерен был предавать свои принципы.

В начале 2014 года уголовные дела завели уже против его жены, которая также занимается журналистской деятельностью, поэтому они приняли решение выехать из Казахстана и все 10 лет жили в Киеве, воспитывая троих детей.

"Киев — центр демократии на постсоветском пространстве, отсюда пойдет наступление на другие режимы. Здесь собрались казахские, российские, белорусские, грузинские, азербайджанские оппозиционеры", — говорил Айдос Садыков еще в 2015 году.

Мужчина также является руководителем интернет-медиа БАСЕ и на собственном YouTube-канале продолжает критиковать казахские власти. В октябре 2023 года его объявили в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды". В ролике, который опубликован сегодня, президент страны Касым-Жомарт Токаев назван "марионеткой российского влияния".

Напомним, 6 июня сообщалось, что киллер выследил россиянина и застрелил его из АКС-74 в Москве. Российские правоохранители заявили, что уже через четыре часа после нападения задержали стрелка. Там утверждают, что речь идет о заказном убийстве.