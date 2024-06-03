В Донецке оккупант устроил стрельбу во дворе многоэтажки: есть жертвы, — СМИ (фото)
Стрельбу из пистолета Макарова открыл командир взвода обеспечения воинской части 34482 — 41-летний уроженец Донецка. Оккупационная администрация на момент публикации не комментировала инцидент в областном центре.
Российский оккупант устроил стрельбу во дворе жилого дома в Донецке. В результате этого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает российское издание ASTRA.
Происшествие произошло 2 июня в оккупированном Донецке во дворе жилого многоквартирного дома на улице Раздельная.
Стрельбу из пистолета Макарова открыл командир взвода обеспечения из в/ч 34482 41-летний уроженец Донецка Роман Бурлаченко. В результате стрельбы на месте погибли местный житель Алексей Смирнов и военнослужащий ВС РФ Сергей Лещенко. Также были ранены родственница убитого военнослужащего Анна Лещенко и местный житель Владислав Крищук.
По предварительной версии, оккупант начал стрелять из пистолета из-за словесного оскорбления на улице. Он задержан.
Так называемая "власть" Донецка стрельбу на улице Раздельная не комментировала.
Напомним, что на Луганщине раскрыли убийство оккупантом гражданских 10-летней давности. Российский оккупант убил двух гражданских мужчин.
Ранее сообщалось, что на Луганщине оккупант жестоко расправился с 17-летней девушкой. Он ее изнасиловал в машине, а потом испугался, что его поймают, поэтому решил ее убить.