У Донецьку окупант влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки: є жертви, — ЗМІ (фото)

Стрілянину з пістолета Макарова відкрив командир взводу забезпечення військової частини 34482 — 41-річний уродженець Донецька. Окупаційна адміністрація на момент публікації не коментувала інцидент в обласному центрі.

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Російський окупант влаштував стрілянину у дворі житлового будинку у Донецьку. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Подія сталася 2 червня в окупованому Донецьку на подвір'ї житлового багатоквартирного будинку на вулиці Роздільна.

Стрілянину з пістолета Макарова відкрив командир взводу забезпечення із в/ч 34482 41-річний уродженець Донецька Роман Бурлаченко. Внаслідок стрілянини на місці загинули місцевий житель Олексій Смирнов та військовослужбовець ЗС РФ Сергій Лещенко. Також було поранено родичку вбитого військовослужбовця Ганну Лещенко та місцевого жителя Владислава Крищука.

За попередньою версією, окупант почав стріляти з пістолета через словесну образу на вулиці. Його затримано.

Так звана "влада" Донецька стрілянину на вулиці Роздільна не коментувала.

Нагадаємо, що на Луганщині розкрили вбивство окупантом цивільних 10-річної давнини. Російський окупант убив двох цивільних чоловіків.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупант жорстоко розправився із 17-річною дівчиною. Він її зґвалтував в машині, а згодом злякався, що його спіймають, тому вирішив її вбити.