Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: полиция нашла исполнителей

Жена оппозиционера Наталья Садыкова рассказала, что один из подозреваемых — полицейский, который был первым среди коллег по стрельбе. По данным следствия, он сделал один выстрел в голову и выбросил пистолет на территории зоопарка.

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Полиция нашла исполнителей покушения на убийство казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Деталями 21 июня поделилась его жена Наталья Садыкова.

Исполнителями оказались двое граждан Казахстана — 33-летний Мейрам Каратаев и 36-летний Алтай Жаканбаев.

"Эти негодяи получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по арендованным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление", — рассказала Садыкова.

По ее словам, Каратаев является сотрудником департамента полиции Костанайской области. Супруга оппозиционера подчеркнула, что правоохранитель занимал первые места на соревнованиях по стрельбе.

"Я не ошиблась, ни когда обвинила в покушении (президента Казахстана Касыма-Жомарта, — ред.) Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", — заявила она.

Жена сообщила, что состояние Садыкова — без изменений, и поблагодарила за поддержку.

Публикация Натальи Садыковой от 21 июня Фото: Скриншот

Покушение на Садыкова: подробности дела

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что сообщили Каратаеву и Жаканбаеву о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство. Из сообщения о подозрении известно, что мужчины получили заказ на убийство и приехали с этой целью в Киев.

По данным следствия, исполнители спланировали, что застрелят оппозиционера из пистолета, и 6 июня проследили за его покупкой машины. Они следили за жертвой по месту жительства и работы, узнали его маршрут и распорядок дня.

Садыкова решили убить во время возвращения домой. По плану, Каратаев должен был подойти к машине и выстрелить, а Жаканбаев должен был находиться неподалеку и предупредить напарника о полиции. Исполнители заказали пистолет с глушителем и патронами, а также сняли квартиру.

18 июня подозреваемые, по информации следователей, приступили реализовывать свой план. Каратаев подбежал к авто со стороны водительского сиденья и сделал один прицельный выстрел в голову. Это вызвало у Садыкова "открытое проникающее огнестрельное ранение головного мозга". Однако несмотря на травму оппозиционер не умер — не потому, что его убийцы не реализовали замысел, а потому, что получил домедицинскую помощь и был вовремя доставлен в больницу.

Отмечается, что Каратаев и Жаканбаев скрылись с места преступления, а пистолет выбросили вблизи забора на территории Киевского зоопарка.

Напомним, 18 июня стало известно, что в Киеве произошла стрельба. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в журналиста Айдоса Садыкова, когда тот сидел в припаркованной машине вместе с женой.

В Нацполиции сообщали Фокусу, что возбудили дело о покушении на умышленное убийство. Инцидент произошел недалеко от дома, где проживали супруги. Они имеют статус беженцев и живут в Украине с 2014 года. Садыков был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Наталья Садыкова обвинила в заказе покушения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она рассказала, что в момент стрельбы Садыков был за рулем и заезжал во двор дома.