В Киеве подстрелили оппозиционера Садыкова: полиция показала вероятных киллеров (фото)

Подозреваемые объявлены в международный розыск. Пострадавший Айдос Садыков находится в реанимации.

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Правоохранители объявили исполнителям покушения на убийство казахского оппозиционера Айдоса Садыкова о подозрениях, они находятся в международном розыске. Об этом 21 июня заявили в Национальной полиции.

18 июня полицейские получили сообщение о том, что в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Неизвестный попал в голову гражданину Казахстана, который находился в машине с женой вблизи их дома.

Фото одного из фигурантов дела Фото: Национальная полиция

"В результате полученного огнестрельного ранения 55-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии врачи госпитализировали в медицинское учреждение, где он продолжает находиться в реанимационном отделении", — отметили в Нацполиции.

Следователям удалось установить, что к преступлению причастны двое иностранцев — 33 и 36 лет. Им объявили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство по предварительному сговору.

Фото одного из фигурантов дела Фото: Национальная полиция

Напомним, в Офисе генпрокурора подтвердили вручение подозрений Мейраму Каратаеву и Алтаю Жаканбаеву. По данным следствия, они готовились к совершению убийства и тщательно все спланировали, а пистолет после выстрела и побега выбросили на территории зоопарка.

Жена казахского оппозиционера Наталья Садыкова убеждена, что покушение на убийство ее мужа заказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Она рассказала, что в момент стрельбы сидела в машине рядом с Садыковым.