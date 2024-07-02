Скончался казахский оппозиционер Айдос Садыков после нападения в Киеве

По словам жены оппозиционера Натальи Садыковой, ее супруг 13 дней боролся за жизнь в реанимации. Виновником смерти мужа она назвала действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

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Во вторник, 2 июля, в киевской больнице умер известный казахский журналист и оппозиционер 55-летний Айдос Садыков, на которого ранее было совершено нападение. Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова в Facebook.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров", — написала супруга оппозиционера.

По ее словам, Айдос 13 дней боролся за жизнь в реанимации, но "чуда не случилось".

"Его смерть на совести Токаева (действующий президент Казахстана. — Ред.)," — подчеркнула она.

У Айдоса Садыкова остались жена и трое детей.

Деятельность Садыкова

На созданных супругами-оппозиционерами YouTube-канале "Бәсе" и одноименном телеграм-канале публикуются видеоролики с критикой казахстанских властей. В одном из недавних видео Садыков обвинил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в пророссийской позиции.

Покушение на Айдоса Садыкова

18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его жена Наталья Садыкова заявила, что заказчиком нападения мог быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Сам Токаев поручил направить официальные запросы украинской стороне относительно нападения.

Расследование и международный розыск

Подозреваемые в покушении на Айдоса Садыкова после совершения преступления сбежали в Молдову, и их объявили в международный розыск. Позже один из подозреваемых, Алтай Жаканбаев, самостоятельно обратился к правоохранителям в Казахстане.

Офис генерального прокурора Украины заявил о намерении просить об экстрадиции подозреваемых из Казахстана. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в покушении на убийство двум гражданам Казахстана — Мейраму Каратаеву и Алтаю Жаканбаеву. Однако казахстанские власти отрицали заинтересованность в нападении на оппозиционера и журналиста, и заявили, что не дадут разрешения на экстрадицию подозреваемых в Украину.