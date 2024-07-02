Помер казахський опозиціонер Айдос Садиков після нападу в Києві

За словами дружини опозиціонера Наталії Садикової, її чоловік 13 днів боровся за життя в реанімації. Винуватцем смерті чоловіка вона назвала чинного президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

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У вівторок, 2 липня, у київській лікарні помер відомий казахський журналіст і опозиціонер 55-річний Айдос Садиков, на якого раніше було скоєно напад. Про це повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів", — написала дружина опозиціонера.

За її словами, Айдос 13 днів боровся за життя в реанімації, але "дива не сталося".

"Його смерть на совісті Токаєва (чинний президент Казахстану. — Ред.)", — наголосила вона.

У Айдоса Садикова залишилися дружина і троє дітей.

Діяльність Садикова

На створених подружжям-опозиціонерами YouTube-каналі "Бәсе" та однойменному телеграм-каналі публікуються відеоролики з критикою казахстанської влади. В одному з нещодавніх відео Садиков звинуватив президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в проросійській позиції.

Замах на Айдоса Садикова

18 червня в Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив в Айдоса Садикова і втік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані. Його дружина Наталія Садикова заявила, що замовником нападу міг бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу.

Розслідування та міжнародний розшук

Підозрювані в замаху на Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови, і їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше один із підозрюваних, Алтай Жаканбаєв, самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.

Офіс генерального прокурора України заявив про намір просити про екстрадицію підозрюваних із Казахстану. Генпрокуратура України висунула обвинувачення в замаху на вбивство двом громадянам Казахстану — Мейраму Каратаєву та Алтаю Жаканбаєву. Однак казахстанська влада заперечувала зацікавленість у нападі на опозиціонера і журналіста, і заявила, що не дасть дозволу на екстрадицію підозрюваних в Україну.