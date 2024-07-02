Айдос Садиков помер у лікарні після замаху: фігурантам змінять підозру

Справу Мейрама Каратаєва та Алтая Жаканбаєва, яких підозрюють у замаху на вбивство Айдоса Садикова, перекваліфікують. Підозру оголосять вже за умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

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У вівторок, 2 липня, внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні Києва помер журналіст з Казахстану Айдос Садиков, внаслідок чого українські правоохоронці змінять підозру. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, до злочину, який було скоєно у Шевченківському районі 18 червня, причетні двоє громадян Казахстану.

Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, два тижні тому невідомий вистрілив в Айдоса Садикова та втік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані. Дружина чоловіка Наталія Садикова заявила, що замовником нападу міг бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Підозрювані в замаху на Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Пізніше один із підозрюваних, Алтай Жаканбаєв, сам звернувся до правоохоронців у Казахстані.

Офіс генерального прокурора України заявив про намір просити про екстрадицію підозрюваних із Казахстану. Генпрокуратура України висунула обвинувачення в замаху на вбивство двом громадянам Казахстану — Мейраму Каратаєву та Алтаю Жаканбаєву. Однак казахстанська влада заперечувала зацікавленість у нападі на опозиціонера і журналіста, і заявила, що не надасть дозвіл на екстрадицію підозрюваних в Україну.