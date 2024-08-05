У Молдові після укусу оси помер депутат парламенту

Юрію Пасату було 52 роки. Він був заступником голови комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості.

Related video

У Молдові помер депутат від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS) Юрій Пасат. Причиною смерті парламентаря став анафілактичний шок після укусу оси. Про це повідомила пресслужба партії у понеділок, 5 серпня.

Політику було 52 роки. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

У парламенті Пасат обіймав посаду заступника голови комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості. До цього він був мером села Балчана в Хинчештському районі.

Однопартійці висловили родині та близьким депутата співчуття.

"З великим болем у серці повідомляємо про смерть нашого колеги, депутата Юрія Пасата, віцепрезидента комісії з сільського господарства та харчової промисловості. Він помер сьогодні вранці від анафілактичного шоку, викликаного укусом оси. Юрій Пасат був відданим, працьовитим, чесним колегою. Протягом багатьох років він присвятив себе громаді, в тому числі на посаді мера села Балчана", — йдеться у повідомленні партії.

Нагадаємо, 28 липня у 85-річному віці в Афінах помер двоюрідний брат принца Філіпа грецький принц Михайло. Він писав історичні романи. Свої роботи публікував під псевдонімом Мішель Де Грес.

2 липня у Києві після замаху помер казахський журналіст Айдос Садиков. 18 червня йому у скроню вистрілив невідомий. Протягом майже двох тижнів Садиков перебував у стані глибокої коми. У вбивстві підозрюють двох громадян Казахстану.