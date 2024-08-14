Працювали в Молдові та Україні: військовим і волонтерам продали фейкові БПЛА та авто на 46 млн

За даними слідства, фігуранти брали передоплату за дрони та автомобілі, а після отримання коштів зникали. Гроші підозрювані вкладали у золото та елітні автівки.

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Члени двох родин, які до повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешкали на території Одеської області, а потім переїхали до Молдови, організували шахрайську схему, за якою продавали військовим та волонтерам фейкові автомобілі та дрони. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"На території Молдови припинили діяльність злочинного угруповання, яке шляхом обману заволоділо коштами військовослужбовців ЗСУ, їхніх родин та волонтерів під виглядом продажу автомобілів та дронів через інтернет", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, злочинне угруповання діяло на території Молдови та України упродовж 2023-2024 років.

Використовуючи номери мобільних телефонів українських операторів, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб Збройних сил України.

"Покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після отримання грошей продавці на зв'язок не виходили. Отримані шляхом шахрайства гроші зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси", — зазначили в Офісі генпрокурора.

У відомстві уточнили, що приблизна сума збитків становить 46 млн грн.

Слідством встановлено, що загалом до злочинного угруповування входило щонайменше 27 учасників. Дев'ятьом з них вже повідомили про підозру у шахрайстві. Стосовно інших наразі вживаються заходи для їх затримання.

Правоохоронці у Молдові та Україні загалом провели 36 обшуків, під час яких вилучили:

близько 61 тис. доларів;

23 елітних автомобілі;

близько 5 кг золота;

мобільні телефони;

банківські картки та чорнові записи.

"На цей час 8 з 9 підозрюваних в Республіці Молдова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває", — підкреслили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 13 серпня Служба безпеки України нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала жителів прифронтових районів Донецької області.

6 серпня СБУ затримала ватажка хмельницьких паліїв, який знищував автівки працівників ТЦК.