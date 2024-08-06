Уничтожал машины работников ТЦК: СБУ задержала главаря хмельницких поджигателей (фото)

По данным следствия, злоумышленник сам предложил свои услуги по поджогу спецслужбам РФ через "даркнет", чтобы заработать денег.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали лидера банды, которая по заказу из РФ поджигала авто сотрудников ТЦК в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"На Хмельнитчине задержан лидер банды, работавший на разведку страны-агрессора. Им оказался местный житель, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги", — говорится в сообщении.

СБУ задержала главаря поджигавшего авто ТЦК Фото: СБУ

По данным следствия, злоумышленник привлек к уничтожению авто Сил обороны еще нескольких жителей Хмельницкой области, которые снимали процесс поджога на камеру, чтобы в дальнейшем передать эти кадры российским кураторам.

"Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова", — отметили в СБУ.

Сейчас задержали только главаря этой преступной группы. Он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины задержала во Львове двух подростков 17 и 18 лет, которые по указаниям российских спецслужб поджигали авто украинских военных и снимали процесс уничтожения машин на видео.

1 августа военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала диверсанта, работавшего на российскую военную разведку, во время подготовки к серии поджогов на объектах Укрзализныци в Одесской области.