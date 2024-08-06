Уничтожал машины работников ТЦК: СБУ задержала главаря хмельницких поджигателей (фото)
По данным следствия, злоумышленник сам предложил свои услуги по поджогу спецслужбам РФ через "даркнет", чтобы заработать денег.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали лидера банды, которая по заказу из РФ поджигала авто сотрудников ТЦК в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"На Хмельнитчине задержан лидер банды, работавший на разведку страны-агрессора. Им оказался местный житель, который сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги", — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленник привлек к уничтожению авто Сил обороны еще нескольких жителей Хмельницкой области, которые снимали процесс поджога на камеру, чтобы в дальнейшем передать эти кадры российским кураторам.
"Фигуранты подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова", — отметили в СБУ.
Сейчас задержали только главаря этой преступной группы. Он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины задержала во Львове двух подростков 17 и 18 лет, которые по указаниям российских спецслужб поджигали авто украинских военных и снимали процесс уничтожения машин на видео.
1 августа военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала диверсанта, работавшего на российскую военную разведку, во время подготовки к серии поджогов на объектах Укрзализныци в Одесской области.