Курьеры из Одессы совмещали основную работу с "подработкой" на ФСБ: что известно (фото, видео)

Шестеро товарищей на скутерах, как утверждают в СБУ, разъезжали по городу и искали машины военных, чтобы заработать на них денег. Однако россияне нарушали договоренности, прибегая к шантажу и урезая "вознаграждения".

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СБУ и Нацполиция схватили группу одесситов, которые совершили серию поджогов машин Сил обороны по заказу ФСБ РФ. Деталями дела 29 июля поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

За две недели украинцы уничтожили более 15 служебных внедорожников. В группу входили жители Одессы в возрасте 18-24 года, которые работали курьерами в популярном сервисе доставки еды.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

ФСБ нашла молодых людей, потому что они искали через Telegram легких денег и оставляли свои "резюме". Представитель вражеской спецслужбы предложил им желаемую подработку — деньги в обмен на уничтожение автомобилей воинов.

"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой — снимал это на видео", — объяснили в СБУ.

Фото с места событий Фото: Нацполиция Украины Фото с места событий Фото: Нацполиция Украины

Под "прикрытием" курьерского сервиса мужчины объезжали город на скутерах и выискивали военные машины. Фото авто отправлялись куратору, и после его "команды" одесситы отправлялись устраивать поджог. Машины обливали легковоспламеняющейся смесью, пожар снимали на камеру для "отчетности". По данным следствия, россияне хотели использовать кадры для проведения информационно-психологических спецопераций (ИПСО).

Всех фигурантов задержали "по горячим следам". У них нашли самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами. Всем шестерым сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Сейчас поджигатели находятся под стражей, им грозит до восьми лет заключения.

В Нацполиции уточнили, что курьеры были товарищами и днем доставляли еду, а ночью — жгли машины. Снимать пожар на видео было обязательным условием, чтобы получить деньги. На их счету — 15 автомобилей, но следователи считают, что мужчины причастны еще к нескольким аналогичным случаям.

"Однако суммы денежных поступлений значительно отличались от предложенных — им платили вдвое меньше обещанного. К тому же "работодатели" прибегали к шантажу, угрожая в случае отказа в сотрудничестве передать всю переписку в полицию", — добавила пресс-служба.

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов предупредил, что российские оккупанты хотят сделать большой котел на одном из направлений фронта.

Комбат Юрий Федоренко рассказал, что в Харьковской области продолжаются активные боевые действия. По его словам, некоторые позиции в Глубоком переходят из рук в руки.