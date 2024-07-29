Кур'єри з Одеси поєднували основну роботу з "підробітком" на ФСБ: що відомо (фото, відео)

Шестеро товаришів на скутерах, як стверджують в СБУ, роз’їжджали містом та шукали машини військових, щоб заробити на них грошей. Однак росіяни порушували домовленості, вдаючись до шантажу та урізаючи "винагороди".

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СБУ та Нацполіція схопили групу одеситів, які скоїли серію підпалів машин Сил оборони на замовлення ФСБ РФ. Деталями справи 29 липня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

За два тижні українці знищили понад 15 службових позашляховиків. В групу входили мешканці Одеси віком 18-24 роки, які працювали кур’єрами у популярному сервісі доставлення їжі.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

ФСБ знайшла молодиків, бо вони шукали через Telegram легких грошей та залишали свої "резюме". Представник ворожої спецслужби запропонував їм бажаний підробіток — гроші в обмін на знищення автівок воїнів.

"Фігуранти "замикались" на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший — знімав це на відео", — пояснили в СБУ.

Фото з місця подій Фото: Нацполiцiя Украiни Фото з місця подій Фото: Нацполiцiя Украiни

Під "прикриттям" кур’єрського сервісу чоловіки об’їжджали місто на скутерах та вишукували військові машини. Фото авто відправлялись куратору, і після його "команди" одесити вирушали влаштовувати підпал. Машини обливали легкозаймистою сумішшю, пожежу знімали на камеру для "звітності". За даними слідства, росіяни хотіли використати кадри для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО).

Усіх фігурантів затримали "по гарячих слідах". У них знайшла саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони з доказами. Усім шістьом повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Нині палії перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

У Нацполіції уточнили, що кур’єри були товаришами та вдень доставляли їжу, а вночі — палили машини. Знімати пожежу на відео було обов’язковою умовою, щоб отримати гроші. На їхньому рахунку — 15 автівок, але слідчі вважають, що чоловіки причетні ще до кількох аналогічних випадків.

"Проте суми грошових надходжень значно відрізнялися від запропонованих — їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж "роботодавці" вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати всю переписку до поліції", — додала пресслужба.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов попередив, що російські окупанти хочуть зробити великий котел на одному з напрямків фронту.

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