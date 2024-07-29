ЗС РФ підтримують градус і зазнають втрат: командир ЗСУ про бої на Харківщині

За словами командира батальйону Юрія Федоренка, противник намагається постійно тиснути на українських захисників, ігноруючи власні великі втрати. Окупанти використовують у штурмах навіть кухарів.

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Російські окупанти продовжують проявляти активність у Харківській області і зараз там точаться активні бойові дії. Українські захисники роблять усе для того, щоб противник не зміг втілити свої плани в життя. Про це заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, у Харківській області досить серйозна ситуація і там тривають активні бойові дії. Зокрема йдеться про ділянку Стрілеча — Липці, а також населений пункт Глибоке. При цьому не можна стверджувати, що останній із них перебуває в руках росіян, адже деякі позиції переходять із рук у руки.

"Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону заявив, що противник відправляє в бій будь-яку живу силу — механіків, кухарів та інших військовослужбовців. Усіх тих, хто мав би займатися забезпеченням, а не йти в штурмові атаки.

До слова, також було зазначено, що говорити про якісь значні тактичні успіхи росіян на полі бою не варто.

"Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що РФ перекидає штурмові резерви в Харківську область. Аналітик Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив, що зараз складно оцінити ефективність російських резервів на Харківщині. Багато з підрозділів уже було розбито на інших ділянках фронту.