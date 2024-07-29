Почали завчасно: експерт пояснив, чому не вдався наступ ЗС РФ на Харків

ЗС РФ стоять під Харковом і мають сили для наступу на Донбасі до вересня 2024 року, вважає аналітик Майкл Хофман. Однак просування росіян у Донецькій області не означає, що ворог досягнув стратегічного успіху.

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Російський генерал Валерій Герасимов почав наступ на Харків, Куп'янськ та Покровськ у звичній манері, яка передбачала великі втрати живої сили ЗС РФ. Однак бойові дії під Харковом почали завчасно і це стало сюрпризом для росіян, яких без підготовки кинули проти українців. Про особливості весняно-літнього наступу Кремля і про те, чи досягнув він успіхів, ідеться у статті The Telegraph.

Видання згадує про плани Герасимова, які завжди означали великі втрати для російського війська, розпорошення зусиль і відсутність дати завершення. Під час наступу на Харків у травні 2024 року він діяв у звичний спосіб. Головне завдання нового удару у Харківській області — створення "буферної зони" та відтягування українських резервів з Донбасу. Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, думку якого наводить кореспондент, вважає, що наступ РФ відбувся раніше, ніж планувався.

"Тепер зрозуміло, що росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", — сказав Кофман.

Причина такої поспішності — намагання "застати зненацька" українські війська. Однак з'ясувалося, що така раптовість стала несподіванкою для військових 4-го армійського корпусу ЗС РФ. Росіяни мали навчатись, натомість їх непідготовлених кинули у бій, зауважується у статті.

Наступ РФ на Харків — особливості операції

Російські війська під час весняного наступу мали атакувати Харків — це був основний напрямок удару. Допоміжні — на Куп'янськ, звідки російські війська рушили б на захід і допомогли атакам на північ від обласного центру. Крім того, продовжувався тиск на Часів Яр та Покровськ. Одну частину завдання, яке поставив Герасимов, ЗС РФ виконали: ЗСУ дійсно відвели деякі бригади з Донбасу. Однак "буферну" зону не створили, натомість росіянам довелось перекидати резерви зі сходу, щоб втримати захоплені позиції.

"(Російське командування, — ред.) вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ. Можливо, це зволікання врятувало українців від краху", — пояснив Кофман ситуацію, що склалася на полі бою.

У статті наводяться розповіді українських бійців та командування про те, що ЗС РФ почали по мінімуму застосовувати бронетехніку. Натомість вперед ідуть малі піхотні групи по 6-8 осіб, інколи вони "летять" на мотоциклах. Завдяки цьому під Покровськом росіяни впритул підійшли до логістичної траси ЗСУ, а під Торецьком — загрожують угрупуванню біля Часового Яру. За оцінками Кофмана, у росіян є достатньо сил, щоб наступати до вересня 2024 року.

"Але битва на Донбасі, якою б вона не була кровопролитною, може не стати вирішальним фактором у війні. Дедалі стає очевиднішим, хто б не контролював наступні 20 км від Донецька, не змінить стратегічної картини цієї війни", — підсумував Кофман.

Наступ РФ — напрямки атаки росіян весною-влітку 2024 року Фото: The Telegraph

Зазначимо, останні зміни на фронті в Україні відбуваються не під Харковом, а під Покровськом та Торецьком, свідчать дані аналітиків DeepState. Наприклад, увечері 28 липня вони розповіли про три села на Донбасі, де помітили просування ворога: Веселе, Красногорівка та Новоолександрівка. У попередні дні говорили про просування ЗС РФ під Прогресом, де потрапили в оточення, але вийшли, два батальйони 31-ї бригади.

Нагадуємо, 23 липня екскомандир 125-ї бригади Тероборони, яка стоїть під Харковом, розповів, чому з такими проблемами вдалося втримати наступ ЗС РФ у травні 2024 року.