Начали преждевременно: эксперт объяснил, почему не удалось наступление ВС РФ на Харьков

ВС РФ стоят под Харьковом и имеют силы для наступления на Донбассе до сентября 2024 года, считает аналитик Майкл Хофман. Однако продвижение россиян в Донецкой области не означает, что враг достиг стратегического успеха.

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Российский генерал Валерий Герасимов начал наступление на Харьков, Купянск и Покровск в привычной манере, которая предусматривала большие потери живой силы ВС РФ. Однако боевые действия под Харьковом начали заблаговременно и это стало сюрпризом для россиян, которых без подготовки бросили против украинцев. Об особенностях весенне-летнего наступления Кремля и о том, достиг ли он успехов, говорится в статье The Telegraph.

Издание упоминает о планах Герасимова, которые всегда означали большие потери для российской армии, распыление усилий и отсутствие даты завершения. При наступлении на Харьков в мае 2024 года он действовал привычным образом. Главная задача нового удара в Харьковской области — создание "буферной зоны" и оттягивание украинских резервов с Донбасса. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, мнение которого приводит корреспондент, считает, что наступление РФ состоялось раньше, чем планировалось.

"Теперь понятно, что россияне начали наступление на Харьков примерно за месяц до того, как это было запланировано", — сказал Кофман.

Причина такой поспешности — попытка "застать врасплох" украинские войска. Однако выяснилось, что такая внезапность стала неожиданностью для военных 4-го армейского корпуса ВС РФ. Россияне должны были учиться, зато их неподготовленных бросили в бой, отмечается в статье.

Наступление РФ на Харьков — особенности операции

Российские войска во время весеннего наступления должны были атаковать Харьков — это было основное направление удара. Вспомогательные — на Купянск, откуда российские войска двинулись бы на запад и помогли атакам на север от областного центра. Кроме того, продолжалось давление на Часов Яр и Покровск. Одну часть задачи, которую поставил Герасимов, ВС РФ выполнили: ВСУ действительно отвели некоторые бригады с Донбасса. Однако "буферную" зону не создали, зато пришлось перебрасывать уже российские резервы с востока, чтобы удержать захваченные позиции.

"[Российское командование — ред.] вывело войска с Донбасса, чтобы отправить их на север. Возможно, это промедление спасло украинцев от краха", — пояснил Кофман ситуацию, сложившуюся на поле боя.

В статье приводятся рассказы украинских бойцов и командования о том, что ВС РФ начали по минимуму применять бронетехнику. Зато вперед идут малые пехотные группы по 6-8 человек, иногда они "летят" на мотоциклах. Благодаря этому под Покровском россияне вплотную подошли к логистической трассе ВСУ, а под Торецком — угрожают группировке у Часового Яра. По оценкам Кофмана, у россиян есть достаточно сил, чтобы наступать до сентября 2024 года.

"Но битва на Донбассе, какой бы она ни была кровопролитной, может не стать решающим фактором в войне. Все более очевидным становится, кто бы ни контролировал следующие 20 км от Донецка, не изменит стратегической картины этой войны", — подытожил Кофман.

Наступление РФ — направления атаки россиян весной-летом 2024 года Фото: The Telegraph

Отметим, последние изменения на фронте в Украине происходят не под Харьковом, а под Покровском и Торецком, свидетельствуют данные аналитиков DeepState. Например, вечером 28 июля они рассказали о трех селах на Донбассе, где заметили продвижение врага: Веселое, Красногоровка и Новоалександровка. В предыдущие дни говорили о продвижении ВС РФ под Прогрессом, где попали в окружение, но вышли, два батальона 31-й бригады.

Напоминаем, 23 июля экс-командир 125-й бригады Теробороны, которая стоит под Харьковом, рассказал, почему с такими проблемами удалось удержать наступление ВС РФ в мае 2024 года.