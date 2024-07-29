ВС РФ продвинулись в четырех населенных пунктах в Донецкой области, — DeepState (карта)

По данным аналитиков DeepState, войска оккупантов имели успех в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки. В Генштабе заявили о 36 атаках врага на Покровском направлении.

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Вооруженные силы Российской Федерации не прекращают наступление в Донецкой области. Активные бои ведутся на нескольких направлениях фронта, где оккупанты имеют определенные успехи. В ночь на понедельник, 29 июля, аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян сразу возле четырех населенных пунктов области.

"Враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки", — говорится в сообщении.

Продвижение ВС РФ в Веселом и Красногоровке Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Донбассе: данные Генштаба ВСУ

Покровское направление остается самым горячим на фронте. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 28 июля по состоянию на 22:00 информировал о 97 боевых столкновениях за сутки. 36 из них — на Покровском направлении.

Россияне пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое и Яснобродовка.

Продвижение оккупантов возле Желанного и Новоалександровки Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции вблизи Красногоровки и Георгиевки.

Напомним, 27 июля аналитики DeepState заявили о продвижении ВС РФ возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке.

27 июля командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин подтвердил потерю населенных пунктов Волчьеи Прогресс на Покровском направлении.