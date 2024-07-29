ЗС РФ просунулися у чотирьох населених пунктах у Донецькій області, — DeepState (карта)

За даними аналітиків DeepState, війська окупантів мали успіх у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки. У Генштабі заявили про 36 атак ворога на Покровському напрямку.

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Збройні сили Російської Федерації не припиняють наступ у Донецькій області. Активні бої ведуться на кількох напрямках фронту, де окупанти мають певні успіхи. У ніч проти понеділка, 29 липня, аналітики DeepState повідомили про просування росіян одразу біля чотирьох населених пунктів області.

"Ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки", — йдеться у повідомленні.

Просування ЗС РФ у Веселому і Красногорівці Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Донбасі: дані Генштабу ЗСУ

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 28 липня станом на 22:00 інформував про 97 бойових зіткнень за добу. 36 з них — на Покровському напрямку.

Росіяни намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка.

Просування окупантів біля Желанного та Новоолександрівки Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Нагадаємо, 27 липня аналітики DeepState заявили про просування ЗС РФ біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці.

27 липня командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин підтвердив втрату населених пунктів Вовче і Прогрес на Покровському напрямку.