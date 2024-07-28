ЗС РФ просунулися біля шести населених пунктів Донеччини: як змінилася ситуація на фронті

Протягом 27 липня українські військові відбили 29 російських атак на Покровському напрямку. В районі Курахового ворог намагався 18 разів прорвати оборону, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області. Детальніше про це розповіли аналітики DeepState у своєму Telegram ввечері 27 липня.

"Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці", — йдеться у повідомленні.

Що відбувається на Донбасі Ситуація у Донецькій області

Аналітики зауважили, що станом на ніч, 27 липня, бої тривали поблизу Урожайного й в Нью-Йорку.

Бої в Урожайному Просування ЗС РФ у Нью-Йорку

Що відбувається на Донбасі: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку українські військові відбили 29 ворожих атак протягом 27 липня у районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша й Калинове. Там противник намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку ЗСУ стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки й Парасковіївки, там ЗС РФ намагалися 18 разів прорвати українську оборону.

Нагадаємо, 27 липня командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов повідомив, що в районі Торецька на Донбасі спостерігається складна та напружена ситуація. За його словами, окупанти ведуть штурмові дії протягом місяця, але успіху не мають.

Того ж дня командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин розповів, що найскладніша ситуація на фронті склалася на Покровському напрямку. Зокрема, ворогу вдалося захопити два села — Вовче й Прогрес.