Просування ЗС РФ на важливому напрямку вдалося зупинити: деталі від офіцера ЗСУ (відео)

Росіяни безперервно намагаються штурмувати Торецьк. Але Сили оборони відбивають атаки ворога, розповів командир взводу 95-ї ОДШБ.

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Ситуація біля Торецька Донецької області залишається дуже складною та напруженою, адже вже понад місяць ворог веде там штурмові дії, хоча успіху й не має. Про це "Київ24" розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

Також військовий розповів, що просування росіян біля Нью-Йорка довгий час не відбувалося, оскільки заглиблюючись війська окупантів самі можуть легко потрапити в оточення.

На Торецькому напрямку українські захисники вже тривалий час спостерігають виключно великі піхотні групи, які постійно намагаються наступати по всій лінії оборони. Причому, зазначив Станіслав Краснов, окупанти йдуть удень та вночі, без якогось "графіку".

Карта DeepState

"Їх просто женуть вперед, без якоїсь особливої тактики", — розповів військовий.

Окупанти намагаються ховатися у зруйнованих будівлях, зокрема, у погребах, але туди залітають українські FPV-дрони, які масово знищують ворогів, розповів командир взводу. Також ударні дрони знищують значну кількість техніки, яка намагається наблизитись до позицій українських Сил оборони.

Утім, за його словами, кількість росіян все одно не зменшується.

Піхоти у росіян дуже багато, вони її не жалкують взагалі, ставляться до неї як до "витратного матеріалу" та не думають, щоб якось евакуювати поранених, розповів Станіслав Краснов.

Якщо людина не тяжко поранена, то її женуть далі вперед, поки вона здатна рухатися. Якщо ж солдат отримав важке поранення, зазначив український військовий, то, в більшості випадків, його навіть не намагаються евакуювати, а просто кидають.

Військове командування ЗС РФ до штурмів залучає ув'язнених та мобілізованих з окупованих територій, яких вони не цінують абсолютно, пояснив Станіслав Краснов ставлення росіян до "гарматного м'яса".

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку російські окупанти посилили атаки та почали застосовувати важкі вогнеметні системи "Солнцепек", через що українським захисникам доводиться відходити.

Експерт з аналізу відкритих даних німецького видання BILD Юліан Рьопке вважає, що Сили оборони можуть потрапити в оточення, якщо не зможуть відбити позиції в Нью-Йорку.