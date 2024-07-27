Продвижение ВС РФ на важном направлении удалось остановить: детали от офицера ВСУ (видео)

Россияне непрерывно пытаются штурмовать Торецк. Но Силы обороны отбивают атаки врага, рассказал командир взвода 95-й ОДШБ.

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Ситуация возле Торецка Донецкой области остается очень сложной и напряженной, ведь уже более месяца враг ведет там штурмовые действия, хотя успеха и не имеет. Об этом "Киев24" рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов.

Также военный рассказал, что продвижение россиян возле Нью-Йорка долгое время не происходило, поскольку углубляясь, войска оккупантов сами могут легко попасть в окружение.

На Торецком направлении украинские защитники уже длительное время наблюдают исключительно большие пехотные группы, которые постоянно пытаются наступать по всей линии обороны. Причем, отметил Станислав Краснов, оккупанты идут днем и ночью, без какого-то "графика".

Карта DeepState

"Их просто гонят вперед, без какой-то особой тактики", — рассказал военный.

Оккупанты пытаются прятаться в разрушенных зданиях, в частности, в погребах, но туда залетают украинские FPV-дроны, которые массово уничтожают врагов, рассказал командир взвода. Также ударные дроны уничтожают значительное количество техники, которая пытается приблизиться к позициям украинских Сил обороны.

Впрочем, по его словам, количество россиян все равно не уменьшается.

Пехоты у россиян очень много, они ее не жалеют вообще, относятся к ней как к "расходному материалу" и не думают, чтобы как-то эвакуировать раненых, рассказал Станислав Краснов.

Если человек не тяжело ранен, то его гонят дальше вперед, пока он способен двигаться. Если же солдат получил тяжелое ранение, отметил украинский военный, то, в большинстве случаев, его даже не пытаются эвакуировать, а просто бросают.

Военное командование ВС РФ к штурмам привлекает заключенных и мобилизованных с оккупированных территорий, которых они не ценят абсолютно, объяснил Станислав Краснов отношение россиян к "пушечному мясу".

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Напомним, на Торецком направлении российские оккупанты усилили атаки и начали применять тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", из-за чего украинским защитникам приходится отступать.

Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания BILD Юлиан Рёпке считает, что Силы обороны могут попасть в окружение, если не смогут отбить позиции в Нью-Йорке.