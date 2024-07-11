"Постоянно подтягивают резервы": ВС РФ пытаются захватить Торецк (видео, карта)

По словам командира взвода 95-й ОДШБр Станислава Краснова, оккупация города Торецк Донецкой области для россиян является тактической целью, впрочем врагу не удается продвинуться.

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На Торецком направлении Донецкой области ситуация напряженная, сложная и не становится проще. Уже более 10 дней россияне штурмуют наши силы и пытаются прорваться в Торецк. Об оперативной ситуации на этом направлении в эфире телемарафона рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов.

По его словам, оккупанты пытаются зайти в Торецк. Захват города для россиян является тактической целью, но благодаря стойкости и мужеству украинской пехоты "на нуле", им не удается это сделать.

"У них (ВС РФ — ред.) большое количество превосходящей силы — пехоты, техники, артиллерии, авиация. Поэтому очень тяжело, очень напряженно. Россияне несут огромные потери, но резервы у них большие, они постоянно их подтягивают, постоянно пытаются штурмовать", — проинформировал Краснов.

Ситуация на Торецком направлении

11 июля Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 8 часов утра сообщил, что на Торецком направлении российские войска совершили 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 11 июля Фото: DeepStateMAP

Напомним, 11 июля аналитики DeepState заявили, что село Евгеновка Покровского района Донецкой области оккупировано российскими войсками.

По данным аналитиков Института изучения войны, подразделения ВС РФ продолжают медленное продвижение в сторону Покровска.