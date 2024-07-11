"Постійно підтягують резерви": ЗС РФ намагаються захопити Торецьк (відео, карта)

Зі слів командира взводу 95-ї ОДШБр Станіслава Краснова, окупація міста Торецьк Донецької області для росіян є тактичною ціллю, втім ворогу не вдається просунутись.

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На Торецькому напрямку Донецької області ситуація напружена, складна і не стає простішою. Вже понад 10 днів росіяни штурмують наші сили та намагаються прорватися в Торецьк. Про оперативну ситуацію на цьому напрямку в ефірі телемарафону розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

За його словами, окупанти намагаються зайти до Торецька. Захоплення міста для росіян є тактичною ціллю, але завдяки стійкості та мужності української піхоти "на нулі", їм не вдається це зробити.

"У них (ЗС РФ — ред.) велика кількість переважаючої сили — піхоти, техніки, артилерії, авіація. Тому дуже важко, дуже напружено. Росіяни зазнають величезних втрат, але резерви у них великі, вони постійно їх підтягують, постійно намагаються штурмувати", — поінформував Краснов.

Ситуація на Торецькому напрямку

11 липня Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на 8 годину ранку повідомив, що на Торецькому напрямку російські війська здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

Ситуація на Торецькому напрямку станом на 11 липня Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 11 липня аналітики DeepState заявили, що село Євгенівка Покровського району Донецької області окуповане російськими військами.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, підрозділи ЗС РФ продовжують повільне просування у бік Покровська.