"Постійно підтягують резерви": ЗС РФ намагаються захопити Торецьк (відео, карта)
Зі слів командира взводу 95-ї ОДШБр Станіслава Краснова, окупація міста Торецьк Донецької області для росіян є тактичною ціллю, втім ворогу не вдається просунутись.
На Торецькому напрямку Донецької області ситуація напружена, складна і не стає простішою. Вже понад 10 днів росіяни штурмують наші сили та намагаються прорватися в Торецьк. Про оперативну ситуацію на цьому напрямку в ефірі телемарафону розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.
За його словами, окупанти намагаються зайти до Торецька. Захоплення міста для росіян є тактичною ціллю, але завдяки стійкості та мужності української піхоти "на нулі", їм не вдається це зробити.
"У них (ЗС РФ — ред.) велика кількість переважаючої сили — піхоти, техніки, артилерії, авіація. Тому дуже важко, дуже напружено. Росіяни зазнають величезних втрат, але резерви у них великі, вони постійно їх підтягують, постійно намагаються штурмувати", — поінформував Краснов.
Ситуація на Торецькому напрямку
11 липня Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на 8 годину ранку повідомив, що на Торецькому напрямку російські війська здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.
Нагадаємо, 11 липня аналітики DeepState заявили, що село Євгенівка Покровського району Донецької області окуповане російськими військами.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, підрозділи ЗС РФ продовжують повільне просування у бік Покровська.