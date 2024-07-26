ЗС РФ створюють котел для ЗСУ під Торецьком, — аналітик BILD

Армія РФ наступає на місто із заходу через Залізне та Північне та з півдня через Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ, стверджує аналітик.

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Сили оборони можуть потрапити в оточення ЗС РФ на Торецькому напрямку, якщо не зможуть відбити позиції в Нью-Йорку. Про це пише німецьке видання BILD з посиланням на свого експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

Аналітик пояснює, що на південний захід від міста Торецьк на Донеччині ЗС РФ досі не змогли прорвати оборону ЗСУ, збудовану до лютого 2022 року. Але зараз армія РФ наступає на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ.

"Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, найімовірніше, вони підуть звідти", — вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що 26 липня бійці ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку російські окупанти посилили атаки. Вони також почали застосовувати "Солнцепек", через що українським захисникам доводиться відступати.

Також 25 липня повідомлялося, що підрозділи ЗСУ, які потрапили в оточення ЗС РФ на Покровському напрямку біля села Прогрес, змогли прорватися. Вони ухвалили це рішення колективно, а від командира так і не отримали наказу.