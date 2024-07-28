ВС РФ продвинулись возле шести населенных пунктов Донетчины: как изменилась ситуация на фронте

В течение 27 июля украинские военные отбили 29 российских атак на Покровском направлении. В районе Курахово враг пытался 18 раз прорвать оборону, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области. Подробнее об этом рассказали аналитики DeepState в своем Telegram вечером 27 июля.

"Враг продвинулся возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке", — говорится в сообщении.

Что происходит на Донбассе Ситуация в Донецкой области

Аналитики отметили, что по состоянию на ночь, 27 июля, бои продолжались вблизи Урожайного и в Нью-Йорке.

Бои в Урожайном Продвижение ВС РФ в Нью-Йорке

Что происходит на Донбассе: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении украинские военные отбили 29 вражеских атак в течение 27 июля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново. Там противник пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении ВСУ сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, там ВС РФ пытались 18 раз прорвать украинскую оборону.

Напомним, 27 июля командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов сообщил, что в районе Торецка на Донбассе наблюдается сложная и напряженная ситуация. По его словам, оккупанты ведут штурмовые действия в течение месяца, но успеха не имеют.

В тот же день командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин рассказал, что самая сложная ситуация на фронте сложилась на Покровском направлении. В частности, врагу удалось захватить два села — Волчье и Прогресс.