"Серьезный хаос": ВС РФ усовершенствовали тактику и продвигаются на Донбассе, — The Washington Post

Одни из самых интенсивных боев идут вокруг Торецка. По словам бойцов ВСУ, оккупанты, похоже, используют ту же стратегию, которая была применена при захвате Авдеевки. Там россияне окружили украинцев с трех сторон, одновременно истощая их непрерывным сбросом планерных бомб сверху.

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Российские войска продвигаются на Донбассе несмотря на сильную жару, пытаясь расширить территориальные достижения Москвы и захватить город Покровск, ключевой транзитный узел. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Украина продолжает страдать от нехватки солдат, а предвыборные потрясения в США обусловили появление предположений, что Киев вскоре может быть вынужден вести переговоры о сдаче территорий.

Американское оружие и деньги помогли ВСУ приостановить вторжение российских войск на северо-востоке Харьковской области в мае. Это предотвратило серьезный прорыв и разрушило надежду Москвы окружить второй по величине город Украины, но российское командование переключило свое внимание на Донецкую область, которая, возможно, является главной территориальной целью президента России Владимира Путина.

Повторное вторжение оккупантов на Харьковщину, хоть и принесло ограниченные достижения, однако отвлекло украинские ресурсы, пишут журналисты.

Три ключевые точки наступления ВС РФ

30-летний Александр, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады, воюющей под Очеретино, говорит, что украинские силы ведут борьбу, но приз Путина все больше кажется в пределах досягаемости РФ.

"Это умная стратегия: ты пытаешься сосредоточить силу своего врага в одном направлении, а затем отвлечь его на другом. Их первая цель — уничтожить нас. Вторая — дожать, чтобы получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани захвата Донецкой области", — сказал Александр с позывным "Гений".

Войска Путина сейчас наступают по дуге из трех ключевых точек в Донецкой области:

Часов Яр, к западу от города Бахмут, который Россия захватила весной 2023 года;

Торецк, небольшой промышленный город:

сельская местность к западу от Очеретино, села на стратегической возвышенности, захваченного в мае после того, как российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки, которую они заняли в феврале.

В других местах продолжаются также интенсивные бои, в том числе в Купянске на северо-востоке и на некоторых участках южного фронта. Впрочем, наступление на Донецкую область является заметным изменением тактики российского командования, которое, похоже, сделало выводы из прошлых ошибок и теперь добивается стабильных успехов для Кремля. Под угрозой Константиновка, которая расположена на стратегической магистрали.

Изменение тактики России

Исследовательница Института изучения войны (ISW) Каролина Гирд заявили, если раньше ВС РФ просто бросали людей на длительные, связанные с большими потерями бои, то теперь российские оперативные командиры учатся проводить одновременные и взаимоусиливающие наступательные действия и постоянно давить на украинские ресурсы.

Украинские командиры и солдаты, которых опросили журналисты The Washington Post, говорят об истощении и сокращении ресурсов, в том числе об острой нехватке войска. Закон о мобилизации еще не обеспечил крайне необходимого подкрепления, поскольку новые призывники проходят подготовку, а некоторые военнообязанные сбежали из страны или скрываются дома, чтобы избежать призыва.

56-летний сержант с позывным "Барт" описал ситуацию как "критическую" и сказал, что на передовой "серьезный хаос". В этом он обвиняет командование, которое допускает ошибки при принятии решений.

Одни из самых интенсивных боев этим летом сейчас идут вокруг промышленного города Торецк, где Россия достигла значительных тактических успехов. По словам бойцов ВСУ, оккупанты под Торецком, похоже, используют ту же стратегию, которая была применена при захвате Авдеевки в феврале. Там россияне окружили украинцев с трех сторон, одновременно истощая их непрерывным сбросом планерных бомб сверху.

Некоторые российские войска также движутся на запад и север через Курахово. Если они захватят Торецк, Покровск и Константиновку, вся Донецкая область окажется под угрозой.

Несколько украинских командиров назвали одной из главных проблем на поле боя ускорение использования россиянами беспилотников.

"Что чрезвычайно изменилось, так это их тактика использования беспилотников и применения средств радиоэлектронной борьбы. Раньше мы имели преимущество и были более эффективными, но сейчас это не так", — сказал Михаил, командир минометной батареи, которая ведет бои в Красногоровке, с позывным "Мозговой".

Ситуация в Нью-Йорке и Торецке

Украинские военные также отметили увеличение использования авиационных бомб, особенно планерных бомб советских времен, вокруг Часового Яра и Нью-Йорка, что, по их словам, наносит значительный ущерб и влияет на моральный дух.

41-летний Евгений, оператор БПЛА, который работает в Нью-Йорке, говорит, что хотя российское командование все еще полагается на тактику "мясных штурмов", они также применяют новую тактику "выжженной земли", чтобы уничтожить целые города.

34-летний Паша, командир взвода БПЛА, который воюет в составе 105-й бригады, описал ситуацию в Ню-Йорке как "очень тяжелую".

"Они используют Нью-Йорк, чтобы окружить Торецк. Я думаю, что сейчас у них есть реальный шанс окружить его, вопрос лишь в ресурсах и времени", — сказал он.

По его словам, кассетные бомбы настолько мощные, что могут выводить из строя целые пехотные подразделения из-за контузии.

Хирд из ISW считает, что Москва вряд ли добьется успеха, несмотря на свои недавние победы.

"Россия не продемонстрировала, что она может эффективно осуществлять механизированные наступления и захватывать большие территории, поэтому вряд ли она сможет захватить весь Донбасс силой", — сказала она.

Однако, по ее словам, медленный, изнурительный конфликт выгоднее для Кремля, поскольку он подрывает украинский боевой дух и ставит под сомнение будущую поддержку Запада.

Напомним, 26 июля немецкое издание Bild писало, что ВС РФ пытаются создать котел для украинских войск под Торецком.

27 июля аналитики DeepState сообщили, что россияне взяли под контроль село Волчье на Покровском направлении в Донецкой области.