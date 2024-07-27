Россияне захватили Волчье и продвинулись на других направлениях, — DeepState (карты)

На Покровском направлении россияне вошли в село Волчье, говорят аналитики. Генеральный штаб ВСУ эту информацию не подтверждает.

Related video

Российские оккупационные войска взяли под контроль село Волчье на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отметим, по состоянию на 17 июня, как информировали в полиции Донецкой области, в этом населенном пункте Гродовской поселковой громады оставалось 7 жителей. По данным переписи 2001 года население села составляло 103 человека.

На Кураховском направлении враг продвинулся в Красногоровке.

Также оккупанты имеют успехи в Яснобродовке и возле Желанного.

Кроме того, аналитики DeepState сообщают о продвижении ВС РФ на Северском направлении, возле Дибровы.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ возможную потерю Волчьего не подтверждают. В то же время, как сообщается, на Купянском направлении силы обороны семь раз отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак возле Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного и Константиновки.

Напомним, 25 июля аналитики DeepState рассказали, как два батальона 31 бригады выбирались из окружения, в котором оказались к северу от Прогресса.

Тогда же комбат 47 ОДШБр заявил, что Силам обороны следовало бы давно отойти с этой точки.