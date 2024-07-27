Росіяни захопили Вовче та просунулися на інших напрямках, — DeepState (карти)

На Покровському напрямку росіяни увійшли до села Вовче, кажуть аналітики. Генеральний штаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

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Російські окупаційні війська узяли під контроль село Вовче на Покровському напрямку у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначимо, станом на 17 червня, як інформували в поліції Донецької області, у цьому населеному пункті Гродівської селищної громади залишалося 7 мешканців. За даними перепису 2001 року населення села становило 103 особи.

На Курахівському напрямку ворог просунувся у Красногорівці.

Також окупанти мають успіхи в Яснобродівці та біля Желанного.

Окрім того, аналітики DeepState повідомляють про просування ЗС РФ на Сіверському напрямку, біля Діброви.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ можливу втрату Вовчого не підтверджують. Водночас, як повідомляється, на Куп’янському напрямку сили оборони сім разів відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного та Костянтинівки.

Нагадаємо, 25 липня аналітики DeepState розповіли, як два батальйони 31 бригади вибирались з оточення, у якому опинились на північ від Прогресу.

Тоді ж комбат 47 ОДШБр заявив, що Силам оборони варто було б давно відійти з цієї точки.