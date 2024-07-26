"Зовсім неправильний крок": Прогрес потрібно було віддати і закріпитися, — комбат 47 ОМБр

За словами військового Олександра Ширшина, варто було б проводити маневрену оборону і "віддати" Прогрес, вийти на більш вигідні рубежі, уникнувши втрат.

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Ситуація біля села Прогрес у Донецькій області залишається важкою. Однак деякі ділянки вдалося стабілізувати. Про це розповів командир батальйону 47 ОМБр "Магура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") у коментарі Hromadske.

За його словами, 47 ОМБр у певний момент опинилася практично в кільці майже з усіх боків. Однак вона займалася стабілізаційними діями.

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"Що стосується інших бригад, які стояли, — нічого не можу сказати. Чи можна було його тримати? На мій погляд, можна було. Є речі, які на це вплинули, певні фактори — людські, управлінські, наявність наших сил і засобів, сил і засобів ворога, які, на жаль, перевищують нас у нормальних кількостях", — розповів військовий.

"Геній" зазначив, що є також деякі моменти, про які він розповісти не може. При цьому, за словами військового, у цьому районі були допущені провали у сусідніх підрозділів. Він заявив, що варто було б проводити маневрену оборону і "віддати" Прогрес, вийти на більш вигідні рубежі, уникнувши втрат.

Прогрес на карті Фото: Deep State

"Коли склалася така ситуація і нас відправили на стабілізаційні дії, я думаю, це був зовсім неправильний крок. Тобто нам треба було робити маневрену оборону, просто віддати той Прогрес, стати по іншому рубежу і закріпитися. У нас був на це час. Через те, що наші генерали "ні кроку назад, стоїмо до останнього солдата", на жаль, ми зазнали певних втрат, яких можна було б уникнути", — розповів "Геній".

За його словами, деякі ділянки досі "продовжують сипатися", інші вдалося стабілізувати.

Раніше повідомлялося, що бійці 31 ОМБр, які потрапили в оточення біля Прогресу, пішли на прорив. Затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення. Особовий склад, який перебував у тому районі, поставив командира перед фактом, що хлопці прориватимуться з боєм, розповіли в DeepState.

Нагадаємо, що 21 липня стало відомо, що бійці Сил оборони, які перебували в районі села Прогрес на Донеччині, ризикували потрапити в повне оточення.