"Існує ризик оточення": ЗС РФ штурмом витіснили Сили оборони в районі Прогреса (карта)

Російські окупанти за останні 48 годин змогли зробити в районі села Прогрес те, чого не могли зробити, починаючи з квітня. Вони посунули Сили оборони і підійшли впритул до села, повідомили в DeepState.

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Російські окупанти на Донеччині мають успіхи на Покровському напрямку. Вони провели масований штурм, внаслідок якого українські захисники змушені були відійти з позицій в селі Прогрес. Про це пишуть аналітики DeepState.

"Бій за Прогрес за 48 годин. За останні дві доби ворогу вдалося швидко переломати хід бою за село. Бої на підступах до нього почалися ще в останні дні квітня і фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад. 19 липня окупанти почали масований штурм, через що Сили оборони змушені були відійти із майже всього села. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село.

"Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає", — зазначили аналітики DeepState.

Карта боїв за село Прогрес від DeepState

До чого може призвести втрата села Прогрес

В DeepState вважають, що у випадку подальшого просування ЗС РФ можуть наблизитися або перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка та захопити західніше Воздвиженки висоту 229.0 та почати рух по хребту, по якому йде залізниця і потім вийти до висоти 224.8 та Новогродівки.

"Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом", — резюмували аналітики.

У Генштабі ЗСУ про відхід Сил оборони з села Прогрес не повідомляли, але у ранковому зведенні 21 липня зазначалося, що на Покровському напрямку українські захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії.

"Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ "розібрали" 3 підрозділи "спецури" росіян під Невельським.