"Существует риск окружения": ВС РФ штурмом вытеснили Силы обороны в районе Прогресса (карта)

Российские оккупанты за последние 48 часов смогли сделать в районе села Прогресс то, чего не могли сделать, начиная с апреля. Они подвинули Силы обороны и подошли вплотную к селу, сообщили в DeepState.

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Российские оккупанты в Донецкой области имеют успехи на Покровском направлении. Они провели массированный штурм, в результате которого украинские защитники вынуждены были отойти с позиций в селе Прогресс. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Бой за Прогресс за 48 часов. За последние двое суток врагу удалось быстро переломить ход боя за село. Бои на подступах к нему начались еще в последние дни апреля и фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отражать атаки врага, хоть потери позиций периодически были", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. 19 июля оккупанты начали массированный штурм, из-за чего Силы обороны вынуждены были отойти из почти всего села. Срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригада, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за село.

"Это заставляет другую бригаду, которая стоит по железной дороге, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск окружения. Приказа о выравнивании линии нет", — отметили аналитики DeepState.

Карта боев за село Прогресс от DeepState

К чему может привести потеря села Прогресс

В DeepState считают, что в случае дальнейшего продвижения ВС РФ могут приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка и захватить западнее Воздвиженки высоту 229.0 и начать движение по хребту, по которому идет железная дорога и затем выйти к высоте 224.8 и Новогродовке.

"Бойцы Сил Обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом", — резюмировали аналитики.

В Генштабе ВСУ об отходе Сил обороны из села Прогресс не сообщали, но в утренней сводке 21 июля отмечалось, что на Покровском направлении украинские защитники отбили 52 штурмовых и наступательных действия.

"Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ "разобрали" 3 подразделения "спецуры" россиян под Невельским.