Хотели зайти по-тихому: ВСУ "разобрали" 3 подразделения "спецуры" россиян под Невельским, — боец

На Покровском направлении украинские воины отбили 27 штурмов. Захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых рубежей, сообщили в Генштабе ВСУ.

Related video

В Донецкой области российские спецназовцы пытались штурмовать позиции украинских защитников. Те их заметили и уничтожили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" боец ВСУ с позывным "Алекс".

"Развалили 3 группы п**арской спецуры на Покровском направлении. В районе Невельского спецназовцы противника пытались пройти по-тихому к нашим позициям, но получили за пазуху 155-мм", — говорится в сообщении.

Военный добавил, что в результате атаки 5 россиян погибли, а 6 — временно выведены из строя.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 19 июля сообщалось, что на Покровском направлении украинские воины отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых рубежей.

Напомним, что 19 июля сообщалось, что за последние дни войска РФ продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.

18 июля стало известно, что оккупанты пошли на прорыв обороны ВСУ на Кураховском направлении. Десантники 79-й бригады с ними быстро разобрались.