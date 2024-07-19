Хотіли зайти по-тихому: ЗСУ "розібрали" 3 підрозділи "спецури" росіян під Невельським, — боєць

На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів. Загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи Сил оборони України із займаних рубежів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Донеччині російські спецпризначенці намагалися штурмувати позиції українських захисників. Ті їх помітили і знищили. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"Розвалили 3 групи п**арської спецури на Покровському напрямку. В районі Невельського спецпризначенці противника намагались пройти по-тихому до наших позицій, але отримали за пазуху 155-мм", — йдеться в повідомленні.

Військовий додав, що внаслідок атаки 5 росіян загинули, а 6 — тимчасово виведені з ладу.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи Сил оборони України із займаних рубежів.

Нагадаємо, що 19 липня повідомлялося, що за останні дні війська РФ просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.

18 липня стало відомо, що окупанти пішли на прорив оборони ЗСУ на Курахівському напрямку. Десантники 79-ї бригади з ними швидко розібралися.