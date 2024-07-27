Відмовилися від попереднього завдання: навіщо росіяни тиснуть по всій лінії фронту, — ISW

За словами аналітиків, зона відповідальності з південного заходу від Донецька до Торецька відволікатиме російські сили від зусиль, спрямованих на просування на північний захід і захід від Авдіївки. Можливо, центральному угрупованню військ РФ не вистачає резервів.

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Російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 26 липня йдеться, що командування ЗС РФ намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті. Завдання центрального угруповання військ РФ подрібнювати наступальні операції, а не досягти тактично значущих успіхів.

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"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти винятково як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку", — ідеться у звіті.

При цьому аналітики вважають, що командування ЗС РФ може поставити перед центральним угрупованням своїх військ завдання контролювати основні наступальні зусилля в Донецькій області.

Експерти зазначили, що розширення зони відповідальності центрального угруповання військ РФ вказує на те, що командири окупантів розуміють малу ймовірність тактичних успіхів у районі Авдіївки.

У звіті йдеться про те, що зона відповідальності з південного заходу від Донецька до Торецька відволікатиме російські сили від зусиль, спрямованих на просування на північний захід і захід від Авдіївки. Можливо, центральному угрупованню військ РФ не вистачає резервів.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили ефективність РЕБ проти дронів ЗС РФ. У липні підрозділи радіоелектронної боротьби заважали роботі майже 2 тис. російських дронів щодоби. Крім того, вдалося виявити чотири десятки станцій РЕБ противника, розповів командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Також комбат 47 ОМБр розповів, як РФ воює під Прогресом. Російське командування кидає в бій підрозділи, які не мають рацій і без бронетехніки, пояснив комбат 47 ОДШБр. Біля села Прогрес українців атакувала піхота ЗС РФ, і її не зупиняли "двохсоті" і "трьохсоті": росіяни й далі йшли на штурм.