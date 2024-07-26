"Триває бій нон-стоп": комбат 47 ОМБр розповів, як РФ воює під Прогресом

Російське командування кидає у бій підрозділи, які не мають рацій і без бронетехніки, пояснив комбат 47 ОДШБр. Біля села Прогрес українців атакувала піхота ЗС РФ, і її не спиняли "двохсоті" і "трьохсоті": росіяни й далі йшли на штурм.

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На Покровському напрямку ЗС РФ невпинно кидають потоки живої сили на позиції ЗСУ. Біля Прогресу ворог штурмував хвиля за хвилею, втрачав людей, але не зупинявся. Крім того, росіяни активно застосовували керовані авіабомби, але зовсім не було бронетехніки. Про те, як відбувались бої під Прогресом, командир батальйону 47 ОДШБр "Маґура" Олександр Ширшин з позивним "Геній" розповів Liga.net.

Ширшин підтвердив, що станом на 26 липня росіяни окупували два населених пункти на Покровському напрямку — Прогрес та Вовче. Він перелічив, які чинники з українського та російського боків спричинили таку ситуацію. З боку українців — це і підготовка бійців, і проблеми з управлінням, і нестача боєприпасів та техніки, і навички офіцерів, і мотивованість людей. Військовий не може виділити якусь одну причину — вони впливали комплексно.

"Станом на зараз Прогрес — не наш. Вовче — не наше. Сказати, що це сталось через якийсь один фактор, — не можу. Це — війна", — сказав він.

Бої на сході та події у Прогресі

За словами Ширшова, противник кидався в "розсипні штурми" без будь-якої координації командирів. За його словами, на один спостережний пункт відправляли по 100 росіян, які просто бігли у вказаному напрямку. Бійці ЗСУ давали відсіч, і тоді вороги бігли назад, "як мурахи розсипаються у різні боки". Він не помітив, щоб у діях атакувальників був якийсь план, тому склалося враження, що головна мета командирів ЗС РФ — використовувати "м'ясо", щоб виснажити Сили оборони.

"Кілька разів у нас навіть не позицію, а невеликий спостережний пункт намагалися штурмувати 30 осіб. Рації мають не всі окупанти — лише старші у групах. Штурм — це складний процес координації. Її вони не мають", — зазначив комбат.

Окрім відсутності рацій та скоординованості, український військовий виділив ще деякі особливості дій ЗС РФ під Прогресом. Згідно з його спостереженнями, росіяни мінімально використовують техніку, навіть "багі" немає. Причина — побоювання, що вся техніка знищиться бійцями ЗСУ, а ворог уже відчуває дефіцит. Ще одна ознака такого дефіциту — на позиції летить менша кількість КАБів, аніж раніше. Авіабомби запускають лише після того, як проведуть розвідку — піднімуть дрони чи вивідають від місцевих.

"Навіть якщо, наприклад, із росіян залишається хтось один — цей один продовжує штурм. Він кидає гранати, відстрілюється, ховається, але все одно лізе вперед. Ні, він пхається далі", — описав Ширшин дії солдатів ЗС РФ.

Бої на сході — Прогрес і Вовче, загроза оточення, 25 липня Фото: DeepState Бої на сході — Прогрес і Вовче, 25 липня Фото: DeepState

Ситуація на Покровському напрямку

Зазначимо, 24 липня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони намагаються відсунути ворога від села Прогрес. Водночас Прогрес — населений пункт, розташований на трасі, яка веде у бік Мирнограда. Військовий експерт пояснив, у чому полягає небезпека втрати цього селища. Якщо ворог опиниться у цій точці, то зможе вільно тримати під вогневим контролем Покровськ і наблизитись до кордонів Донецької області.

Нагадуємо, 25 липня аналітики DeepState розповіли, як два батальйони 31 бригади вибирались з оточення, у якому опинились на північ від Прогресу. Тоді ж комбат 47 ОДШБр заявив, що Силам оборони варто було б давно відійти з цієї точки, щоб потім закріпитись.