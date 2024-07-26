"Багато обманних маневрів": в ГУР з'ясували найближчі плани росіян (відео)

На лінії фронту відбувається багато обманних атак і ротацій ЗС РФ, пояснив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Поки що ворога більше цікавить Донбас, ніж південний напрямок.

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Командування ЗС РФ намагається компенсувати значні втрати на лінії фронту в Україні. Для цього проводять багато обманних маневрів, проводять ротацію живої сили. Активізації росіян під Запоріжжям можна не чекати, оскільки їх цікавить інший відрізок на сході. Про плани ворога представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону.

Юсов прокоментував можливість нового наступу ЗС РФ на Запорізькому напрямку і про те, чи проводить ворог ротацію, щоб до нього підготуватись. З його слів, розвідка не помічає, що на цьому відрізку відбувались якісь помітні зміни. Він погодився, що росіяни зазнають значних втрат, переміщують різні підрозділи, але головну увагу приділяють іншому напрямку — Донбасу.

"Останнім часом істотних змін глобальних в цьому угруповані не спостерігається. Все відпрацьовується і готуються адекватні відповіді", — запевнив офіцер.

Водночас російські підрозділи проводять багато наступальних дій, які мають на меті ввести в оману Сили оборони, зауважив Юсов. Однак й надалі ціллю росіян і місцями найжорстокіших боїв залишатиметься Донецька область.

"Є зіткнення і окремі спроби наступальних операцій з боку ворога практично по всій лінії. Найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше — ворог проводить багато обманних маневрів", — заявив він.

Наступ РФ — Юсов про події на Донбасі та під Запоріжжям, див. із 7:12

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 26 липня ідеться про ситуацію на 700-кілометровій лінії фронту від Херсонщини до Харківщини. Найбільше атак було під Покровськом — 23 шт. На інших відрізках — від однієї до семи–восьми. На півдні відбулось чотири штурми ЗС РФ у бік Времівки і п'ять — у бік Оріхова. Водночас на цьому відрізку росіяни запустили по українських позиціях 120 некерованих авіаракет, розповіло командування.

21 липня аналітики DeepState повідомили про погіршення ситуації на Покровському напрямку: ворог підійшов до населеного пункту Прогрес. Північніше цього населеного пункту виникла загроза оточення для однієї з бригад ЗСУ, розповіли аналітики. Однак негативних наслідків уникли: бійці вийшли з позицій і врятували свої життя.

26 липня військовий аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що є ще одна точка на фронті, де можливе оточення. Згідно з його висновками, загрозлива ситуація між Торецьком та Нью-Йорком. На думку аналітика, якщо Сили оборони не зупинять наступ у міських кварталах Нью-Йорка, то їм доведеться залишати позиції.

Нагадуємо, 24 липня військовий оглядач Олександр Шульман пояснив, чому небезпечне наближення ЗС РФ до Мирнограда, розташованого за 14 км від Прогресу.