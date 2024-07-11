"Лінія фронту не така статична, як вважає Путін": РФ відчуває тиск контратак ЗСУ, — ISW

Зі слів аналітиків, контратаки України на півночі Харківщини змусили російські війська передислокувати деякі свої підрозділи. Але на здатність України здійснювати більш потужні та організовані кроки впливає військова підтримка Заходу.

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Прибуття західної допомоги на передову дозволило українським військам стабілізувати критичні ділянки фронту. З середини травня ЗСУ здійснили тактично важливі та успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 липня.

Аналітики зазначили, що українські сили ще не проводять контратак у такому масштабі, який необхідний для перехоплення ініціативи на полі бою, однак ці тактичні контратаки збільшують затрати для російських сил, які продовжують дотримуватися їхньої повільної та виснажливої теорії наступу.

Контратаки України на півночі Харківщини змусили російські війська передислокувати деякі свої підрозділи. ISW зафіксував перекидання підрозділів 810-ї морської піхотної бригади та батальйонної тактичної групи 9-ї ОМСБр (1-й армійський корпус "ДНР") на північ Харківської області в середині червня. Інші частини 810-ї та 9-ї ОМСБр залишилися під Кринками Херсонської області та Торецьком Донецької області відповідно.

Експерти також відзначили, що російське командування розпорошує свої повітряно-десантні сили (ВДВ) по лінії фронту. Зокрема підрозділи 137-го полку ВДВ 106-ї дивізії воюють у Херсонській області, тоді як інші підрозділи полку ведуть бої під Сіверськом Донецької області.

Це розпорошене розгортання свідчить про те, що російські сили відчувають тиск від українських контратак, що показує: лінія фронту не така статична, як вважає Путін.

Водночас в ISW зазначили, що здатність України здійснювати більш потужні та організовані контратаки залежить від постійної військової підтримки Заходу.

Нагадаємо, ЗС РФ просуваються під Торецьком та Покровськом й намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.

За даними аналітиків DeepState, російська армія окупувала село Євгенівка Покровського району Донецької області.