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"Много обманных маневров": в ГУР выяснили ближайшие планы россиян (видео)

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Фото: Из открытых источников | Российские военные потеряли потенциал для наступления (иллюстративное фото)

На линии фронта происходит много обманных атак и ротаций ВС РФ, пояснил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Пока что врага больше интересует Донбасс, чем южное направление.

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Командование ВС РФ пытается компенсировать значительные потери на линии фронта в Украине. Для этого проводят много обманных маневров, проводят ротацию живой силы. Активизации россиян под Запорожьем можно не ждать, поскольку их интересует другой отрезок на востоке. О планах врага представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

Юсов прокомментировал возможность нового наступления ВС РФ на Запорожском направлении и о том, проводит ли враг ротацию, чтобы к нему подготовиться. По его словам, разведка не замечает, чтобы на данном отрезке происходили какие-то заметные изменения. Он согласился, что россияне несут значительные потери, перемещают различные подразделения, но главное внимание уделяют другому направлению — Донбассу.

"В последнее время существенных изменений глобальных в этой группировке не наблюдается. Все отрабатывается и готовятся адекватные ответы", — заверил офицер.

В то же время российские подразделения проводят много наступательных действий,чтобы ввести в заблуждение Силы обороны, отметил Юсов. Однако и в дальнейшем целью россиян и местами жесточайших боев будет оставаться Донецкая область.

"Есть столкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага практически по всей линии. Наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное — враг проводит много обманных маневров", — заявил он.

Наступление РФ — Юсов о событиях на Донбассе и под Запорожьем, см. с 7:12

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 26 июля говорится о ситуации на 700-километровой линии фронта от Херсонщины до Харьковщины. Больше всего атак было под Покровском — 23 шт. На других отрезках — от одной до семи–восьми. На юге состоялось четыре штурма ВС РФ в сторону Времевки и пять — в сторону Орехова. В то же время на данном отрезке россияне запустили по украинским позициям 120 неуправляемых авиаракет, рассказало командование.

21 июля аналитики DeepState сообщили об ухудшении ситуации на Покровском направлении: враг подошел к населенному пункту Прогресс. Севернее этого населенного пункта возникла угроза окружения для одной из бригад ВСУ, рассказали аналитики. Однако негативных последствий избежали: бойцы вышли с позиций и спасли свои жизни.

26 июля военный аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что есть еще одна точка на фронте, где возможно окружение. Согласно его выводам, угрожающая ситуация между Торецком и Нью-Йорком. По мнению аналитика, если Силы обороны не остановят наступление в городских кварталах Нью-Йорка, то им придется покидать позиции.

Напоминаем, 24 июля военный обозреватель Александр Шульман объяснил, почему опасно приближение ВС РФ к Мирнограду, расположенному в 14 км от Прогресса.