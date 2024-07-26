"Продолжается бой нон-стоп": комбат 47 ОМБр рассказал, как РФ воюет под Прогрессом

Российское командование бросает в бой подразделения, которые не имеют раций и без бронетехники, пояснил комбат 47 ОДШБр. Возле села Прогресс украинцев атаковала пехота ВС РФ, и ее не останавливали "двухсотые" и "трехсотые": россияне и дальше шли на штурм.

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На Покровском направлении ВС РФ неустанно бросают потоки живой силы на позиции ВСУ. У Прогресса враг штурмовал волна за волной, терял людей, но не останавливался. Кроме того, россияне активно применяли управляемые авиабомбы, но совсем не было бронетехники. О том, как происходили бои под Прогрессом, командир батальона 47 ОДШБр "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений" рассказал Liga.net.

Ширшин подтвердил, что по состоянию на 26 июля россияне оккупировали два населенных пункта на Покровском направлении — Прогресс и Волчье. Он перечислил, какие факторы с украинской и российской стороны вызвали такую ситуацию. Со стороны украинцев — это и подготовка бойцов, и проблемы с управлением, и недостаток боеприпасов и техники, и навыки офицеров, и мотивированность людей. Военный не может выделить какую-то одну причину — они влияли комплексно.

"По состоянию на сейчас Прогресс — не наш. Волчье — не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, — не могу. Это — война", — сказал он.

Бои на востоке и события в Прогрессе

По словам Ширшова, противник бросался в "рассыпные штурмы" без какой-либо координации командиров. По его словам, на один наблюдательный пункт отправлялось по 100 россиян, которые просто бежали в указанном направлении. Бойцы ВСУ давали отпор, и тогда враги бежали обратно, "как муравьи рассыпаются в разные стороны". Он не заметил, чтобы в действиях атакующих был какой-то план, поэтому сложилось впечатление, что главная цель командиров ВС РФ — использовать "мясо", чтобы истощить Силы обороны.

"Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Рации имеют не все оккупанты — только старшие в группах. Штурм — это сложный процесс координации. Ее у них нет", — отметил комбат.

Кроме отсутствия раций и скоординированности, украинский военный выделил еще некоторые особенности действий ВС РФ под Прогрессом. Согласно его наблюдениям, россияне минимально используют технику, даже "баги" нет. Причина — опасение, что вся техника уничтожится бойцами ВСУ, а враг уже испытывает дефицит. Еще один признак такого дефицита — на позиции летит меньшее количество КАБов, чем раньше. Авиабомбы запускают только после того, как проведут разведку — поднимут дроны или выведают от местных.

"Даже если, например, из россиян остается кто-то один — этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, прячется, но все равно лезет вперед. Нет, он пихается дальше", — описал Ширшин действия солдат ВС РФ.

Бои на востоке — Прогресс и Волчье, угроза окружения, 25 июля Фото: DeepState Бои на востоке — Прогресс и Волчье, 25 июля Фото: DeepState

Ситуация на Покровском направлении

Отметим, 24 июля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны пытаются отодвинуть врага от села Прогресс. При этом Прогресс — населенный пункт, расположенный на трассе. которая ведет в сторону Мирнограда. Военный эксперт объяснил, в чем заключается опасность потери этого поселка. Если враг окажется в данной точке, то сможет свободно держать под огневым контролем Покровск и приблизится к границам Донецкой области.

Напоминаем, 25 июля аналитики DeepState рассказали, как два батальона 31 бригады выбирались из окружения, в котором оказались к северу от Прогресса. Тогда же комбат 47 ОДШБр заявил, что Силам обороны следовало бы давно отойти с данной точки, чтобы потом закрепиться.