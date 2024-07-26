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"Продолжается бой нон-стоп": комбат 47 ОМБр рассказал, как РФ воюет под Прогрессом

Бойцы ВСУ, 47 ОМБр Донбасс, 47 ОМБр Донецкая область, 47 ОМБр Прогресс, 47 ОМБр бои Прогресс, 47 ОМБр комбат 26 июля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Бойцы ВСУ удерживают позиции на Донбассе, пока это возможно (иллюстративное фото)

Российское командование бросает в бой подразделения, которые не имеют раций и без бронетехники, пояснил комбат 47 ОДШБр. Возле села Прогресс украинцев атаковала пехота ВС РФ, и ее не останавливали "двухсотые" и "трехсотые": россияне и дальше шли на штурм.

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На Покровском направлении ВС РФ неустанно бросают потоки живой силы на позиции ВСУ. У Прогресса враг штурмовал волна за волной, терял людей, но не останавливался. Кроме того, россияне активно применяли управляемые авиабомбы, но совсем не было бронетехники. О том, как происходили бои под Прогрессом, командир батальона 47 ОДШБр "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений" рассказал Liga.net.

Ширшин подтвердил, что по состоянию на 26 июля россияне оккупировали два населенных пункта на Покровском направлении — Прогресс и Волчье. Он перечислил, какие факторы с украинской и российской стороны вызвали такую ситуацию. Со стороны украинцев — это и подготовка бойцов, и проблемы с управлением, и недостаток боеприпасов и техники, и навыки офицеров, и мотивированность людей. Военный не может выделить какую-то одну причину — они влияли комплексно.

"По состоянию на сейчас Прогресс — не наш. Волчье — не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, — не могу. Это — война", — сказал он.

Бои на востоке и события в Прогрессе

По словам Ширшова, противник бросался в "рассыпные штурмы" без какой-либо координации командиров. По его словам, на один наблюдательный пункт отправлялось по 100 россиян, которые просто бежали в указанном направлении. Бойцы ВСУ давали отпор, и тогда враги бежали обратно, "как муравьи рассыпаются в разные стороны". Он не заметил, чтобы в действиях атакующих был какой-то план, поэтому сложилось впечатление, что главная цель командиров ВС РФ — использовать "мясо", чтобы истощить Силы обороны.

"Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Рации имеют не все оккупанты — только старшие в группах. Штурм — это сложный процесс координации. Ее у них нет", — отметил комбат.

Кроме отсутствия раций и скоординированности, украинский военный выделил еще некоторые особенности действий ВС РФ под Прогрессом. Согласно его наблюдениям, россияне минимально используют технику, даже "баги" нет. Причина — опасение, что вся техника уничтожится бойцами ВСУ, а враг уже испытывает дефицит. Еще один признак такого дефицита — на позиции летит меньшее количество КАБов, чем раньше. Авиабомбы запускают только после того, как проведут разведку — поднимут дроны или выведают от местных.

"Даже если, например, из россиян остается кто-то один — этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, прячется, но все равно лезет вперед. Нет, он пихается дальше", — описал Ширшин действия солдат ВС РФ.

Бои на востоке, Прогресс, Донбасс, Донецкая область, угроза окружения, 25 июля Fullscreen
Бои на востоке — Прогресс и Волчье, угроза окружения, 25 июля
Фото: DeepState
Бои на востоке, Прогресс, Донбасс, карта, 25 июля Fullscreen
Бои на востоке — Прогресс и Волчье, 25 июля
Фото: DeepState

Ситуация на Покровском направлении

Отметим, 24 июля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны пытаются отодвинуть врага от села Прогресс. При этом Прогресс — населенный пункт, расположенный на трассе. которая ведет в сторону Мирнограда. Военный эксперт объяснил, в чем заключается опасность потери этого поселка. Если враг окажется в данной точке, то сможет свободно держать под огневым контролем Покровск и приблизится к границам Донецкой области.

Напоминаем, 25 июля аналитики DeepState рассказали, как два батальона 31 бригады выбирались из окружения, в котором оказались к северу от Прогресса. Тогда же комбат 47 ОДШБр заявил, что Силам обороны следовало бы давно отойти с данной точки, чтобы потом закрепиться.