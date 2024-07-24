ВСУ пытаются выбить российские войска в районе Прогресса, — ОСУВ "Хортица" (карта)

Украинские бойцы продолжают держать оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки, заверили в ОСУВ "Хортица". 21 июля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Прогресс.

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Подразделения российских войск в районе населенного пункта Прогресс в Покровском районе Донецкой области находятся под огневым поражением Сил обороны. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что ВСУ пытаются выбить оккупантов из села.

Оборонительные бои ведут подразделения 31-й отдельной механизированной бригады. Ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности "Хортицы" является напряженной и сложной.

"Военнослужащие бригады продолжают мужественно держать оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки", — говорится в сообщении.

Командование бригады осуществляет мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего принимаются меры для реагирования на изменения в обстановке.

"Подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", — резюмировали в ОСУВ "Хортица".

Фото: Deep State

Ситуация на Покровском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 16:00 оккупанты при поддержке авиации осуществили 22 попытки потеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах Волчьего, Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Карловки и Желанного.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак врага, еще семь атак продолжаются.

Захват Прогресса

21 июля DeepState сообщал, что ВС РФ оккупировали село Прогресс Покровского района Донецкой области.

По данным аналитиков, оккупанты начали массированный штурм еще 19 июля. Силы обороны были вынуждены отойти из почти всего села. Подмога, которая поступила из другой механизированной бригады, стала на западной улице села. Однако уже на следующий день из-за отсутствия достаточного количества пехоты ей пришлось отойти уже за село.

22 июля военный обозреватель Александр Шульман заявил, что оккупанты продвигаются в районе Прогресса вдоль железнодорожных путей. По его словам, россиянам до Мирнограда осталось 14 км.