"Маємо в рази менше ніж РФ": що полегшить життя піхоті та штурмовикам на полі бою, — Жорін

За словами офіцера ЗСУ, боєприпаси до артилерійських систем — дуже важливий компонент для ведення бойових дій. Набагато легше живеться піхоті та штурмовикам, коли їх достатньо.

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Україна має менше запасів артилерійських боєприпасів, ніж Росія. Навіть затвердження допомоги США не сильно змінило ситуацію. Про це розповів у себе в Telegram заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, це підштовхує українську сторону до пошуку альтернативних шляхів протидії ворогу та його знищення на полі бою. Насамперед ідеться про FPV-дрони. Щоправда, це все одно не прибирає необхідність артилерійських снарядів на полі бою.

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"Боєприпаси до артилерійських систем — дуже важливий компонент для ведення бойових дій. Набагато легше живеться піхоті та штурмовикам, коли їх достатньо. Набагато важче ворогові утримувати свої позиції, вести наступальні дії. Відповідно, у зворотний бік це працює так само", — написав Жорін.

За його словами, необхідно розуміти, що потреби в снарядах зараз дуже масштабні, тому що лінія фронту чимала, динаміка бойових дій висока.

"Тому будь-які партії боєприпасів — це лише на певний час допомагає вести оборону або наступальні дії", — заявив він.

Максим Жорін про артилерійські снаряди Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ створюють котел для ЗСУ під Торецьком. Армія РФ наступає на місто із заходу через Залізне і Північне та з півдня через Нью-Йорк. У результаті в українських позиціях утворився виступ, стверджує аналітик.

Крім того, у ГУР з'ясували найближчі плани росіян. На лінії фронту відбувається багато обманних атак і ротацій ЗС РФ, пояснив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Поки що ворога більше цікавить Донбас, ніж південний напрямок.