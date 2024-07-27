Отказались от предыдущей задачи: зачем россияне давят по всей линии фронта, — ISW

По словам аналитиков, зона ответственности с юго-запада от Донецка до Торецка будет отвлекать российские силы от усилий, направленных на продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки. Возможно, центральной группировке войск РФ не хватает резервов.

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Российские войска пытаются давить по всей линии фронта, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 26 июля говорится, что командование ВС РФ пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте. Задача центральной группировке войск РФ измельчать наступательные операции, а не достичь тактически значимых успехов.

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"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении", — сказано в отчете.

При этом аналитики считают, что командование ВС РФ может поставить перед центральной группировкой своих войск задачу контролировать основные наступательные усилия в Донецкой области.

Эксперты отметили, что расширение зоны ответственности центральной группировки войск РФ указывает на то, что командиры оккупантов понимают малую вероятность тактических успехов в районе Авдеевки.

В отчете говорится, что зона ответственности с юго-запада от Донецка до Торецка будет отвлекать российские силы от усилий, направленных на продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки. Возможно, центральной группировке войск РФ не хватает резервов.

Напомним, в ВСУ сообщили эффективность РЭБ против дронов ВС РФ. В июле подразделения радиоэлектронной борьбы мешали работе почти 2 тыс. российских дронов ежесуточно. Кроме того, удалось обнаружить четыре десятка станций РЭБ противника, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Также комбат 47 ОМБр рассказал, как РФ воюет под Прогрессом. Российское командование бросает в бой подразделения, которые не имеют раций и без бронетехники, пояснил комбат 47 ОДШБр. Возле села Прогресс украинцев атаковала пехота ВС РФ, и ее не останавливали "двухсотые" и "трехсотые": россияне и дальше шли на штурм.