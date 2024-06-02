На відстані години їзди: ЗС РФ збираються атакувати Харків з третього напрямку, — ISW

Україна стежить за переміщенням підрозділів ЗС РФ біля кордонів Харківської області. Аналітики вважають, що під загрозою селище, розташоване за 15 км від кордону та за 30 км від Харкова.

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Російське командування збирає живу силу і техніку для відкриття ще одного напрямку бойових дій на північний захід від Харкова. Ворог може перекинути підрозділи з-під Вовчанська та Липців, щоб розтягнути фронт на сході та ослабити ЗСУ. Про деталі нового російського наступу ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 1 червня.

Аналітики зібрали повідомлення про зосередження російських частин біля північних кордонів Харківської області. Зокрема, про це говорив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов З його слів, ворог має достатньо можливостей, щоб перекинути на новий напрямок підрозділи, які воюють у Вовчанську та Липцях. Крім того, наводяться слова президента України Володимира Зеленського, який повідомив про російське угрупування: його, за оцінками, можуть кинути на Харків або Суми. У звіті ISW вказано, що під загрозою — селище Золочів. Також назвали, навіщо росіянам новий напрямок бойових дій: щоб розширити фронт і роз розтягнути українські підрозділи.

"Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні операції в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальшу фіксацію та перетягування українських сил уздовж широкого фронту на півночі Харківської області", — написали на ISW.

Золочів — селище у Богодухівському районі на північний захід від Харкова, у якому до війни прожило близько 6,5 тис. людей. Відстань до обласного центру — близько 30 км по трасі Т2103. Цю відстань можна здолати менш як за годину (орієнтовно). До російсько-українського кордону — близько 13-15 км (по прямій).

Наступ РФ на Харків - де розташоване селище Золочів Фото: DeepState

Зазначимо, звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому 1 червня, не деталізують ситуацію на Харківському напрямку. Єдина інформація — про масовані удари керованими авіабомбами, якими росіяни вдарили по Харкову, Великих Проходах, Руській Лозовій, П'ятихаткам, Чайківці, Ветеринарному.

Тим часом ворог намагається продовжити штурмувати у напрямку Липців та у Вовчанську, раніше писав Фокус. Бійці ЗСУ розповіли, що росіян вдалось зупинити під Липцями. Україні важливо втримати місцевість біля цього села, оскільки це височина, у разі окупації якої у ЗС РФ з'явиться можливість бити по Харкову. Бригада "Лють" Нацполіції тримає оборону у Вовчанську: на відео з місця подій показали, як ведуть вуличні бої.

Нагадуємо, 2 червня військовий аналітик зауважив, що ЗСУ почали застосовувати західну зброю по російських підрозділах, які перебувають на території РФ. Інформація про скасування заборони на такі удари з'явилась 30-31 травня: про це писали ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації уряду США.