ВС РФ поддерживают градус и несут потери: командир ВСУ про бои на Харьковщине

По словам командира батальона Юрия Федоренко, противник пытается постоянно давить на украинских защитников, игнорируя собственные большие потери. Оккупанты используют в штурмах даже поваров.

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Российские оккупанты продолжают активничать в Харьковской области и сейчас там точатся активные боевые действия. Украинские защитники делают все для того, чтобы противник не смог воплотить свои планы в жизнь. Об этом заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, в Харьковской области достаточно серьезная ситуация и там продолжаются активные боевые действия. В частности речь идет про участок Стрелечья — Липцы, а также населенный пункт Глубокое. При этом нельзя утверждать, что последний из них находится в руках россиян, ведь некоторые позиции переходят из рук в руки.

"Противник проявляет достаточно мощное давление и также, дополнительно к тому, высокую динамику боевых действий. Что это значит? Что несмотря на те потери, которые у него есть, они у него действительно огромные в живой силе, в технике, которую он применяет, противник привлекает резервы, ищет возможности для того, чтобы постоянно держать градус, постоянно штурмовать", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно командир батальона заявил, что противник отправляет в бой любую живую силу — механиков, поваров и других военнослужащих. Всех тех, кто должен был заниматься обеспечением, а не идти в штурмовые атаки.

К слову, также было отмечено, что говорить о каких-то значительных тактических успехах россиян на поле боя не стоит.

"Позиции, которые есть у Сил обороны, в большей части остаются за нами. Несмотря на то, что противник активно бьет по передовым позициям, в том числе применяет и свою авиацию с управляемыми бомбами очень высокоинтенсивно, все равно это не дает ему желаемых результатов", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 25 июля сообщалось, что РФ перебрасывает штурмовые резервы в Харьковскую область. Аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил, что сейчас сложно оценить эффективность российских резервов на Харьковщине. Многие из подразделений уже были разбиты на других участках фронта.