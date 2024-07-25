РФ перебрасывает штурмовые резервы на Харьковщину: что задумал враг и где он может атаковать

Сейчас сложно оценить эффективность российских резервов на Харьковщине. Многие из подразделений уже были разбиты на других участках фронта, отметил аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают штурмовые резервы на Харьковское направление, однако враг не ставит себе задачу захватить областной центр. О планах врага на севере рассказало издание LIGA.net 24 июля.

Переброска резервов на Харьковщину: что известно

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что прибытие дополнительного личного состава из разных родов войск врага наблюдается в районе города Муром (РФ) и вблизи Волчанска. Так, оккупанты переместили штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса.

В районе Мурома зафиксировали прибытие военных из 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии для усиления текущего некомплекта личного состава. В центральной и восточной части Волчанска враг перегруппировывает штурмовые группы 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1009-го мотострелкового полка шестой армии и 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Зато штурмовой отряд 153-го танкового полка 47 танковой дивизии был выведен на восстановление, его заменила 128-я бригада.

Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что россияне "сточили" о Волчанск большую часть 138 бригады, 83-й и 157-й танковые полки. Поэтому оккупанты вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.

"Выглядит так: заходит бригада или полк, несколько недель атакует, несет огромные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформировывает штурмовые группы, уменьшая их количество или количество привлеченных в них людей", — сказал Виталий Саранцев.

По его словам, для задействования резерва нужно несколько часов, а для переброски подразделения с другого направления — несколько дней.

Однако эффективность пополнения врагом оценить сложно. Аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк сообщил, что многие подразделения уже были уничтожены украинцами, в частности под Киевом, Павловкой и Угледаром Донецкой области. Он отметил, что между уровнем потерь и уровнем боеспособности нет линейной зависимости, однако российская бригада формата 2024 года слабее бригады 2022 года.

Цель ВС РФ на Харьковщине

Саранцев отметил, что в начале операции на Харьковщине враг ставил цель приблизиться к областному центру и оккупировать его, создав так называемую буферную зону. Однако противник уменьшил аппетиты и отказался от оккупации Харькова.

"Но еще мечтают подойти к городу на расстояние пушечного выстрела. Именно этим обусловлены упорные атаки в районе Липцов, северо-восточная часть которых позволила бы им достичь цели", — пояснил Саранцев.

Он убежден, что ключевая задача врага на Харьковщине — создать так называемую санитарную зону, в частности, российский генерал Лапин, который руководит россиянами в регионе, готов сделать это любой ценой.

Волчанск — это выход в тыл к Силам обороны на Купянском направлении, однако врагу не удается продвигаться. Так, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев считает, что в ВС РФ на севере Харьковщины не смогут синхронизировать свои действия с группировками на Купянском направлении.

"У врага слишком мало ресурсов, чтобы сделать такие масштабные тиски — расстояние между их зубцами очень большое", — сказал он.

В свою очередь Кевлюк заявил об ожиданиях, что в ближайшее время россияне попытаются нарастить усилия в центральной части Волчанска в направлении Агрегатного завода и в сторону моста через реку Волчья. Более того, оккупанты могут активизироваться на участке между Гатищем и железнодорожным мостом в направлении железнодорожной станции Волчанск. В частности, это потребует форсирования реки.

Оккупанты могут попытаться объединить оба вклинения в один плацдарм и атаковать Старицу. Тогда как в направлении Липцов возможны атаки в районе Глубокого для полного вытеснения передовых украинских подразделений. Кевлюк рассказал, что для попытки возвращения контроля над северо-восточной окраиной Липцов россияне будут пытаться продвинуться обеими берегами Липец. Также возможна попытка прорваться в сторону Травянского водохранилища, чтобы отрезать от Липцов бойцов, ведущих бои за Глубокое.

Напомним, 25 июля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что на разных участках госграницы на Харьковщине происходят вооруженные столкновения с вражескими ДРГ. По его словам, иногда они доставляют много проблем.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 24 июля рассказали, что ВС РФ совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковщины. Так, оккупанты атаковали вблизи Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью.