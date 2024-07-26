Спіймали "на гарячому": 20-річний українець хотів спалити 8 електропідстанцій (фото)

За даними СБУ, житель Черкащини захотів "легких грошей" і став диверсантом. Тепер залишок свого життя молодий чоловік може провести за ґратами.

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В Україні спіймали диверсанта, який підпалював електропідстанції у Черкаській області. Деталями 26 липня поділилася пресслужба Служби безпеки України.

20-річний хлопець за завданням російської розвідки вчинив серію підпалів енергооб’єктів. Він намагався знищити вісім електропідстанцій та одну релейну шафу в Уманському районі. Так РФ прагнула знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.

Слідчі з’ясували, що агент — місцевий житель, який шукав "легких грошей" у мережі. Він знайшов "потрібні" об’єкти та підготував усе необхідне для підпалів, після чого відправився зламувати трансформаторні підстанції. План полягав у тому, щоб залити технологічне обладнання бензином та підпалити.

Фото затриманого диверсанта Фото: СБУ

Ворожа спецслужба обіцяла агенту "винагороду" на банківську картку, але реалізувати свій план він не встиг. Диверсанта схопили "на гарячому", коли він намагався знищити новий енергооб’єкт.

Під час обшуку у молодого чоловіка виявили каністру з бензином та телефон, за допомогою якого він зв’язувався з розвідкою РФ. Українця затримали, повідомивши про підозру за двома статтями — про диверсію в умовах воєнного стану та умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у Нацполіції проінформували, що 39-річний житель Івано-Франківська організував групу, яка на замовлення РФ знищувала торговельні заклади за кордоном.

У ДБР повідомили, що працівник ДМС намагався заробити на ухилянтах від мобілізації. Він зазначив у записці, що бажає багатства та успіху.