Спіймали "на гарячому": 20-річний українець хотів спалити 8 електропідстанцій (фото)
За даними СБУ, житель Черкащини захотів "легких грошей" і став диверсантом. Тепер залишок свого життя молодий чоловік може провести за ґратами.
В Україні спіймали диверсанта, який підпалював електропідстанції у Черкаській області. Деталями 26 липня поділилася пресслужба Служби безпеки України.
20-річний хлопець за завданням російської розвідки вчинив серію підпалів енергооб’єктів. Він намагався знищити вісім електропідстанцій та одну релейну шафу в Уманському районі. Так РФ прагнула знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.
Слідчі з’ясували, що агент — місцевий житель, який шукав "легких грошей" у мережі. Він знайшов "потрібні" об’єкти та підготував усе необхідне для підпалів, після чого відправився зламувати трансформаторні підстанції. План полягав у тому, щоб залити технологічне обладнання бензином та підпалити.
Ворожа спецслужба обіцяла агенту "винагороду" на банківську картку, але реалізувати свій план він не встиг. Диверсанта схопили "на гарячому", коли він намагався знищити новий енергооб’єкт.
Під час обшуку у молодого чоловіка виявили каністру з бензином та телефон, за допомогою якого він зв’язувався з розвідкою РФ. Українця затримали, повідомивши про підозру за двома статтями — про диверсію в умовах воєнного стану та умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — зазначили в СБУ.
Нагадаємо, у Нацполіції проінформували, що 39-річний житель Івано-Франківська організував групу, яка на замовлення РФ знищувала торговельні заклади за кордоном.
У ДБР повідомили, що працівник ДМС намагався заробити на ухилянтах від мобілізації. Він зазначив у записці, що бажає багатства та успіху.