"Плакали просто серед сміття, яке палало": пожежник дістав з вогню крихітних цуценят (фото)

Рятувальники виїхали тушити пожежу на Черкащині, але по приїзду почули скавчання. Сумнівів не було — плаче тварина, і їй терміново потрібно допомогти.

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Бригада ДСНС виїхала тушити сміття, яке загорілося на відкритій території. Проте в самому епіцентрі пожежі рятувальники почули скавчання. Через задимленість знайти місце, звідки лунали звуки, вийшло не одразу.

В результаті пошуків пожежникам вдалося врятувати від вогню п’ять цуценят. Троє з них обійшлися переляком, а інші двоє надихалися димом. Песиків винесли у безпеку, після чого вмили та напоїли водою. Згодом їх передали старості громади.

Як уточнили в головному управлінні ДСНС у Черкаській області уточнили, вогнеборці одразу зрозуміли, що скавчить якась тварина і їй терміново потрібна допомога. Поки рятувальники тушили пожежу, один з них пішов на пошуки.

"Одразу знайти місце, де лунало таке жалісне скавчання я не зміг, бо було дуже багато диму, скрізь вогонь… Коли ж знайшов, аж п'ятеро цуценят плакали просто серед сміття, яке палало", — згадав працівник ДСНС Андрій Харченко.

Андрій Харченко з врятованими цуценятами Фото: ДСНС

Нагадаємо, вірний пес Блу врятував свого господаря від смерті. Чоловік був поранений після ДТП й опинився у своєрідній пастці, однак його виручив чотирилапий друг.

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