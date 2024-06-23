Вигорів єдиний ліс на острові: у Греції заарештували туристів, які запустили салют із яхти

Жахлива лісова пожежа спалахнула на грецькому острові Гідра після запуску феєрверку з яхти. Влада заарештувала 13 членів екіпажу і пасажирів

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Влада Греції заарештувала 13 членів екіпажу і пасажирів яхти після того, як пізно ввечері в п'ятницю підпалила острів Гідра, внаслідок чого згорів єдиний сосновий ліс на острові. Про це повідомляє Daily Mail.

Цього тижня Грецію спустошили десятки лісових пожеж, унаслідок яких уже загинула одна людина.

Пожежа на острові Гідра Фото: Kathimerini

А пожежу на Гідрі, як пишуть грецькі ЗМІ, вчинили відпочивальники з Казахстану. Спочатку туристи спробували загасити пожежу самостійно, але їхні зусилля не увінчалися успіхом. Викликавши рятувальників, вони зникли з місця події. Зрештою пожежу загасили. Розкішну яхту орендували 17 туристів із Казахстану, 13 із яких було заарештовано, повідомляє видання Kathimerini.

Затримані туристи

У суботу на острові Андрос вирувала ще одна пожежа, внаслідок якої чотири села було евакуйовано за допомогою літаків і вертольотів, які прибули для гасіння пожежі.

Греція посилила покарання за підпал: винним тепер загрожує до 20 років тюремного ув'язнення і штраф до 200 000 євро.

Мер Гідри Гіоргос Кукудакіс уже заявив, що подасть до суду на відпочивальників із яхти. Крім заклику до судових позовів проти "безвідповідальних" людей, мер Кукудакіс заявив, що влада має створити більше протипожежних зон.

Пожежі в Греції Фото: Kathimerini

Греція готується до важкого літа, оскільки влада попередила, що сильні вітри і високі температури означають, що існує "дуже високий ризик" лісових пожеж.

Пожежі в Греції Фото: Kathimerini

Минулого тижня в цій середземноморській країні було зафіксовано першу хвилю спеки в році: у деяких місцях температура піднялася вище 44 градусів за Цельсієм.

Минулого року за жорстокою двотижневою хвилею спеки послідували руйнівні лісові пожежі, в яких загинуло 20 осіб.

Нагадаємо, від спеки потерпають не лише туристи в Греції, а й паломники в Мецці, в Саудівській Аравії. Там від виснажливої спеки загинули вже понад тисячу учасників хаджу.