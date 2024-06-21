Тіла лежать просто на вулицях: кількість загиблих паломників у Мецці продовжує зростати (відео)

Температура в Мецці вже перевищила 50 градусів. Під час хаджу померли представники щонайменше 10 країн і РФ зокрема.

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Кількість загиблих у Саудівській Аравії під час хаджу до Мекки — перевищила 1000 осіб. Офіційно влада повідомляє про 500 загиблих. Але більшість померлих від сонячних і теплових ударів — це незареєстровані віряни. Про це повідомляє The Guardian.

Близько 10 країн повідомили про 1 081 смерть під час хаджу — паломництва до Мекки, яке хоча б раз у житті має здійснити будь-який правовірний мусульманин.

Тільки в Єгипті повідомили про 658 загиблих паломників. Тож офіційно озвучена Саудівською Аравією кількість у 500 осіб явно не відповідає дійсності.

За даними влади кожної країни, загинули щонайменше 14 малайзійців, 183 індонезійців, 68 йорданців, 35 пакистанців, 35 тунісців, 11 іранців і 98 індійців. Ще 22 йорданців госпіталізовано, а 16 вважаються зниклими безвісти, повідомило міністерство закордонних справ Йорданії. У генконсульстві Росії повідомили про чотирьох загиблих.

Основна причина загибелі людей — сильна спека. Тільки 17 червня температура у Великій мечеті в Мецці досягла рекордних 51,8 градуса за Цельсієм. Як повідомляла влада Саудівської Аравії, до 16 червня до лікарень через спеку звернулося понад дві тисячі паломників.

Велика Мечеть у Мецці Фото: Getty Images

Хадж, час якого визначається місячним ісламським календарем, цього року знову випав на час спекотного саудівського літа. Час хаджу щороку зсувається приблизно на 11 днів назад за григоріанським календарем, а це означає, що наступного року він відбудеться раніше, у червні, можливо, в більш прохолодних умовах.

У дослідженні, опублікованому минулого місяця в Саудівській Аравії, йдеться про те, що температура в цьому районі підвищується на 0,4°С кожне десятиліття.

Щороку десятки тисяч прочан намагаються приєднатися до хаджу нелегальними способами, оскільки вони не можуть дозволити собі часто дороговартісні офіційні дозволи. Найчастіше, люди збирають на хадж усе життя.

Влада Саудівської Аравії повідомила про виселення сотень тисяч незареєстрованих прочан з Мекки цього місяця, але схоже, що багато хто з них все ще брав участь в основних обрядах, які почалися минулої п'ятниці. Ця група була більш вразливою, оскільки без офіційних дозволів вони не могли отримати доступ до кондиціонованих приміщень, призначених для охолодження 1,8 мільйона авторизованих паломників.

На відео, опублікованому в соціальних мережах турецьким туроператором Ясемін Мерджан, видно, як змучені паломники лежать на узбіччі доріг навколо Мекки.

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Паломники на вулицях Мекки

На кадрах Мерджана також видно, як деякі паломники допомагають місцевій владі вантажити тіла померлих у похоронних саванах на візки, щоб їх відвезли. Усіх загиблих буде поховано в Саудівській Аравії, і влада Мекки вже повідомила, що постарається сповістити родичів, але, з огляду на кількість "нелегалів", це практично неможливо.

"Цього року було дуже складно. Кількість загиблих і зниклих безвісти паломників дуже велика", — сказав Мерджан.

Паломники у Великій Мечеті біля Кааби

Прагнучи уникнути повторення смертельної тисняви, що сталася 2015 року, уряд Саудівської Аравії цього року розпочав кампанію під назвою "Ні хаджу без дозволу", водночас влада Мекки підкреслює, що будь-хто, хто спробує увійти до священного міста без необхідного дозволу, зазнає суворого покарання і штрафів. Минулого року різні країни повідомили про понад 300 смертей під час хаджу, переважно індонезійців.

Нагадаємо, на початку хаджу до Мекки повідомлялося про 14 смертей. Про це заявила влада Йорданії. Але незабаром ЗМІ почали писати, що загиблих набагато більше і більшість із них — із Єгипту.